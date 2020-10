Cel mai actual trend al semineelor: modelele pe colt cu 2 fete!

⇓ Ascultă știrea ⇓

O camera cu semineu va fi intotdeauna mai confortabila si primitoare, indiferent de tipul designului sau de functia spatiului si, ca urmare, semineul este un element dorit si adesea un must-have pentru multi proprietari. Exista multe idei si moduri interesante de a integra un semineu in decorul unei camere, dar este mai usor sa faci acest lucru atunci cand acesta este un semineu pe colt.

Semineele pe colt au doua fete (deschise sau vitrate) prin care se vede focul, celelalte doua fiind montate in perete.

De ce sa alegi un semineu pe colt?

Semineul pe colt este foarte apreciat si veti intelege de ce. Acesta este o varianta estetica ce va permite sa amenajati un anumit colt al casei, evidentiind zona si oferind atat un plus de atractie cat si farmec, in timp ce eliberati ceilalti pereti, astfel incat sa poata fi folositi in alte scopuri.

Semineele din colt sunt adesea completate cu banci, rafturi din lemn sau alte elemente decorative, astfel incat sa sublinieze in continuare elementul de flacara. Nu ocupa spatiul necesar pentru alte mobilier, dar poate deveni rapid centrul atentiei.

Chiar daca trendul semineelor pe colt este unul actual, exista o varietate de optiuni din care puteti alege: seminee cu sticla continua pe colt (frontala + laterala stanga/dreapta), modele tip tunel cu laturi paralele fata + spate sau modele cu sticla pe colt si stalp despartitor la mijloc. Acestea sunt fabricate din fonta sau din otel si sunt captusite la interior cu samota, dar sunt disponibile si variante presamblate sau prefabricate cu imbracaminte speciala: metalica, ceramica sau piatra. Suntem siguri ca printre atatea optiuni veti gasi un model de semineu pe colt ideal pentru spatiul si buzunarul vostru.

Iata cat de variata este gama de focare cu sticla pe doua laturi:

Seminee SAMOTATE cu doua fete: frontala si laterala, cu sticla continua

Aceste seminee sunt prevazute cu sticla termorezistenta continua, nefiind intrerupte de stalp despartitor la mijloc. Printre caracteristicile lor de top, se evidentiaza: randamentul ridicat, sticla rezistenta la temperaturi de pana la 800 de grade si o garantie de 5 ani. Sunt cele mai dorite focare cu sticla pe colt de pe piata.

Seminee pe colt din FONTA cu doua fete de sticla

In topul preferintelor romanilor, semineele pe colt din fonta cuceresc prin performanta lor si pretul accesibil, necesitand investitii suplimentare odata ce a fost montat.

Seminee cu sticla pe doua laturi si stalp despartitor la mijloc

Pentru cei care cauta un semineu cu doua fete pe colt in care sa nu investeasca multi bani, aceste focare sunt cea mai buna alegere, avand un cost de achizitie mai mic decat alte modele. Ceea ce dorim sa mentionam insa este faptul ca pretul mai mic, NU inseamna un focar mai slab din punct de vedere al performantei, ci doar un design diferit. Cel mai des, aceste focare sunt alegerea proprietarilor care isi doresc un design rustic sau clasic, cu o vizibilitate buna asupra focului, regasindu-se adesea in cabane, pensiuni sau case de vacanta.

SOBE tip semineu pe colt

Ca sa schimbam putin registrul, ne indreptam acum privirea spre SOBELE cu 2 laturi de sticla, pe colt, caci DA, exista si asa ceva. Preferate de aceia care isi doresc o vizibilitate buna asupra focului ce arde, dar nu sunt adeptii unui semineu construit, sobele tip semineu usor de instalat, sunt cea mai buna alegere.



Seminee MODULARE cu sticla pe colt, prefabricate sau preasamblate

Pentru aceia care doresc sa evite deranjul si timpul associate constructiei unui semineu de la zero, exista semineele modulare! Acestea sunt compuse din focare de semineu cu sticla pe 2 laturi si imbracaminte metalica cu diferite finisaje, cu forme si linii perfecte, fiind produse proiectate si fabricate cu precizie la laser. Prezinta avantajul montarii rapide si usoare si un pret foarte atractiv.

Seminee cu sticla pe doua laturi tip TURN

Semineele tip turn ofera un design spectaculos, avand sticla pozitionata pe verticala mai mult decat pe orizontala. Sunt ideale pentru locuintele care nu dispun de un spatiu larg pentru semineu sau pentru cele care vor sa integreze in designul lor un element de efect.

De exemplu, un living cu semineu pe colt tip turn, va transforma total aspectul incaperii, iar semineul va deveni punctul central.

Seminee cu sticla pe 2 laturi Hoxter, gama PREMIUM

Semineele cu sticla pe 2 laturi de la brandul Hoxter sunt cunoscute pentru popularitatea lor la nivel Mondial si performantele care le recomanda. Pentru fabricarea acestora, producatorul foloseste o tehnologie avansate, accordand o atentie sporita la detalii. Sticla cu care acestea sunt prevazute este dintr-o bucata, cu geam dublu in majoritatea cazurilor, proprietarii avand posibilitatea de a alege culoarea samotei interioare, cea neagra oferind totusi un design exclusivist si de efect.

Seminee pe colt cu sticla fata + spate: focare tip TUNEL

O alta gama foarte apreciata de seminee cu 2 fete de sticla! In general acest seminee sunt pozitionate intre 2 incaperi pe peretele despartitor sau in mijlocul livingului. Pe langa faptul ca are o deschidere generoasa, aceste seminee ofera si avantajul de a incalzi concomitent 2 incaperi in acelasi timp, flacarile vizibile din ambele.

Seminee cu sticla pe colt PE GAZ

Daca locuiti insa la bloc si spatiul nu va permite instalarea de seminee pe lemne, aveti ca varianta, semineele pe gaz, fara grija alimentarii sau a depozitarii lemnelor. Avand avantajul de a pornire/oprire si reglare temperatura din telecomanda sau smartphone.

In plus, semineele pe gaz sunt disponibile intr-o varietate de forme, stiluri si modele si reprezinta o optiune tot mai populara pentru proprietarii de apartamente datorita avantajelor sale: nu necesita instalarea unui cos de fum, intretinere sau interventii de ordin tehnic si ard cu flacara adevarata.

Daca va doriti o sursa de incalzire eficienta, performanta, dar si cu un design modern, alegeti din varietatea de optiuni de seminee sau sobe cu doua laturi/fete din sticla.