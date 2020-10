Tensiuni între Coldea și directorul DSP Sibiu – ”Cine nu poate conduce să îi lase pe alții”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Situația infectărilor cu Covid 19 la Sibiu nu este deloc bună. Numărul de cazuri zilnice este mare, medicii nu mai fac față, locurile din spital sunt ocupate, iar sibienii infectați au ajuns să aștepte în picioare, în curtea spitalului, rezultatele analizelor. În aceste condiții managerul Spitalului Județean Sibiu, Liliana Coldea, a declarat că a cerut sprijin Direcției de Sănătate Publică Sibiu pentru rezolvarea situației, făcând câteva propuneri. În replică, directorul DSP, Gabriel Budescu, a reacționat dur, spunând voalat că Liliana Coldea este depășită de situație și ar trebui să lase pe altcineva la conducerea spitalului. Cel care a ”împăcat” părțile a fost prefectul Mircea Crețu.

În timpul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Liliana Coldea a încercat să explice de ce câțiva sibieni au fost nevoiți să aștepte în curtea spitalului, în picioare, rezultatele analizelor, aceștia fiind deja depistați pozitiv la noul coronavirus. ”În contextul creșterii numărului de infectări, este adevărat că ne confruntăm cu criza de spații. O dată ajunși la noi, pacienților li se recoltează analize și merg la investigații radiologice. Timpul pentru primirea rezultatelor este destul de îndelungat, pentru că, de exemplu, la radiologie, se face dezinfecție după fiecare pacient. După primirea rezultatelor pacienții sunt văzuți de medicii infecționiști, și nu avem decât doi. Aceștia văd pacienții noi de la UPU după ora 13. De aici rezultă acești timp mari de așteptare. Noi am pus câteva scaune în curte pentru pacienți, iar cei care nu pot sta acolo pentru că starea lor este mai gravă, intră în sistemele modulare”, a explicat Liliana Coldea.

Propuneri la DSP

Liliana Coldea, managerul Spitalului Județean, a spus că a făcut câteva propuneri către Direcția de Sănătate Publică, pentru a evita aglomerarea de la Urgență. ”Am cerut în primul rând trei medici infecționiști. Apoi, am propus ca DSP-ul, ei fiind cei care trimit pacienții pozitivi la Urgență, să facă o listă și să trimită doar 10 pacienți pe oră. Astfel, nu mai ajung la noi mulți pacienți dintr-o dată și se pot etapiza investigațiile și nici pacienții nu se mai intersectează”, spune Liliana Coldea.

Budescu ”Mă abțin de la comentarii”

Gabriel Budescu, directorul DSP Sibiu, a considerat propunerile Lilianei Coldea neîntemeiate și în afara competenței instituției pe care o conduce. ”M-aș abține să fac unele comentarii, dar DSP nu gestionează modul de rezolvare a cazurilor pozitive din UPU. spitalul trebuie să își rezolve această problemă”, a spus Gabriel Budescu.

Acesta a respins propunerea ca DSP-ul să trimită către UPU 10 pacienți pe oră. ”Nu trăim într-o lume idilică în care noi putem să programăm acești pacienți care sunt pozitivi. noi le aducem la cunoștință că trebuie să se prezinte la Urgență. fiecare ajunge acolo când are posibilitatea. Când vine ambulanța, cu mașina proprie, peste o oră sau două….Nu suntem aeroport să putem face astfel de planificări”, spune directorul DSP Sibiu.

Acesta adaugă faptul că ”Am cerut spitalului să își mărească capacitatea de a primi acești pacienți. Noi am luat decizii, am deschis alte spitale pentru Covid, cum e cel de la Cisnădie. Spitalul din Sibiu are resurse, trebuie doar folosite. Cine nu poate să conducă, să îi lase pe alții”, a încheiat Gabriel Budescu.

Prefectul- la mijloc

Mircea Crețu, prefectul județului Sibiu, a intervenit în discuția celor doi șefi de instituții, încercând să aplaneze situația. ”Nu am crezut că vom ajunge la astfel de discuții într-o ședință publică. Este greu pentru toată lumea, eu cred că este mai bine să discutăm și să încercăm să găsim soluții”, a spus prefectul. Acesta i-a convocat în biroul său pe toți șefii de instituții aflate în linia întâi în lupta contra coronavirusului.