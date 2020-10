Astrid Fodor, despre invalidarea mandatului de primar: „Gândiți-vă cui folosește”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Astrid Fodor a punctat, vineri seară, în cadrul unei conferințe de presă la sediul FDGR, că decizia Judecătoriei Sibiu de a nu-i valida mandatul de primar este una „profund ilegală”. Atât Fodor, cât și avocatul ei, Lucian Chirilă, au precizat că „cineva” beneficiază de această hotărâre, însă nu au menționat despre cine este vorba.

Judecătoria Sibiu a respins vineri, validarea lui Astrid Fodor în funcția de primar al municipiului Sibiu, asta după ce Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a anunţat că Fodor are interdicţie să ocupe o funcţie electivă timp de trei ani, pentru că s-a aflat în stare de incompatibilitate între 2012 şi 2014, pe atunci viceprimar.

În urma deciziei Judecătoriei, atât Astrid Fodor, cât și avocatul acesteia Lucian Chirilă, au precizat că această hotărâre îi folosește cuiva. Cei doi nu au dat detalii despre persoana sau persoanele la care fac referire, însă au precizat că liberalii se exclud.

„Cine beneficiază de demersul ANI de a trimite instanțelor de judecată în atenție să invalideze, cu toate că legea nu îi conferă niciun rol? Sunt oameni din toate partidele pe liste (n.red.: listele candidaților declarați incompatibili de ANI), exceptând unul. Suntenți inteligenți și știți care e acela”, a precizat avocatul Lucian Chirilă.

Fodor a aprobat cele spuse de avocat, menționând că nu este vorba despre liberali. „Nu pun la îndoială buna credință a celor cu care am discutat. Am avut discuții cu PNL și am avut mereu o bună colaborare. Îi exclud din această ecuație din start. (…) Gândiți-vă cui folosește. Atât”, a precizat Astrid Fodor.

Avocatul Lucian Chirilă a mai menționat că nicio persoană – candidat la primărie sau cetățean din Sibiu – nu a acuzat, înainte de alegerile din 27 septembrie, că Astrid Fodor s-ar afla într-o stare de neeligibilitate, astfel că Biroul Electoral Municipal i-a validat candidatura.

„Pe site-ul ANI există posibilitatea de a se verifica – și s-a anunțat public că toate persoanele interesate pot verifica – care sunt cadidații care nu ar fi eligibili. Orice cetățean al Sibiului, orice contracandidat, dacă ar fi considerat că dânsa (n.red.: Astrid Fodor) se află într-o stare de neeligibilitate, accesând site-ul, ar fi aflat. Atât timp cât nimeni nu a acuzat acest lucru, candidatura a fost validată de Birou. Iar Biroul verifică.

Culmea, ANI a trimis informare către instanțe. Nu a trimis către BEC sau BEJ, pe parcursul derulării procedurii electorale. A trimis după alegeri. Vrea cineva să se facă alegeri unde nu s-a câștigat?”, a mai spus avocatul Lucian Chirilă.