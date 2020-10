LIVE VIDEO: Astrid Fodor, după ce mandatul de primar nu a fost validat: „Consider decizia profund ilegală”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Astrid Fodor nu a fost validată în funcția de primar al municipiului Sibiu. Judecătoria Sibiu a respins, în Camera de Consiliu, cererea venită din partea Biroului Electoral de Circumscripție Municipală. În cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul FDGR, Fodor a declarat că decizia este una ilegală.

Astrid Fodor a organizat vineri seară, la sediul FDGR, o conferință de presă, în urma deciziei Judecătoriei Sibiu de a nu fi validată în funcția de primar.

„După afișarea deciziei Judecătoriei Sibiu privind invalidarea mandatului am primit multe întrebări de la presă și solicitări și am considerat că este mai bine să organizăm o conferință de presă. Am considerat că este important ca mesajul nostru să ajungă la sibieni, mai ales la cei care în 27 septembrie ne-au arătat încrederea. Consider această decizie profund ilegală, dar nu voi da detalii juridice, pentru asta l-am invitat pe avocatul meu care va da explicații profesionale. (…) Vreau doar să menționez că până astăzi s-au luat 20 de decizii de validare pentru cazuri identice cu al meu”, a declarat Astrid Fodor.

Decizia luată vineri de judecătorii de la Judecătoria Sibiu, aceea de a nu valida mandatul de primar al lui Astrid Fodor, va fi atacată cu apel la Tribunalul Sibiu.

