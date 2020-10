VIDEO: Fodor, după invalidare: „Am vorbit cu președintele Iohannis”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Astrid Fodor a declarat, vineri seară, în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul FDGR, că a vorbit cu președintele Klaus Iohannis după decizia Judecătoriei de a nu îi valida mandatul de primar al municipiului Sibiu.

Fodor a declarat că l-a sunat pe șeful statului și au purtat o discuție scurtă despre decizia Judecătoriei Sibiu de vineri. „Am vorbit astăzi (n.red.: vineri) cu domnul președinte, scurt. Dânsul era la Consiliul European, la Bruxelles. (…) M-a încurajat. Domnul președinte cunoaște legislația și e convins că se va ține cont de ce zice legea. Respectarea legii, despre asta discutăm”, a declarat Astrid Fodor.

„Nu mă tem de nimic. Merg înainte”

Astrid Fodor a mai spus că are încredere în justiție, menționând că este nevoie de un judecător care să ia decizii în mod responsabil. „Nu mă tem de nimic. Mă tem doar de Dumnezeu, dar altceva de nimic. Merg înainte, am încredere în avocat, în cei cu care mă consult. Am încredere în justiție. Este nevoie de un judecător care să ia decizii în mod responsabil”, a mai spus Fodor.