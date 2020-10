Cine este bărbatul care a sunat la poliție să spună că a condus beat

⇓ Ascultă știrea ⇓

Povestea bărbatului din Sibiu care a sunat la 112 ca să anunțe că a condus beat un autoturism a distrat o mulțime de persoane. Acesta și-a recunoscut greșeala, dar asta nu înseamnă că a rămas nesancționat.

Sâmbătă, înainte de orele prânzului, un bărbat a sunat la 112. Urgența sa era aceea că a condus băut un autoturism, astfel că a solicitat un echipaj de poliție la locuința sa. Bărbatul n-a mai putut aștepta până la sosirea oamenilor legii, astfel că s-a deplasat singur la sediul poliției pentru a-și recunoaște greșeala.

Echipajul trimis la casa bărbatului a făcut cale întoarsă înspre secție. Aici, șoferul a fost testat alcooscopic, având o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. A cooperat pe tot parcursul cercetării, fiind condus și la spital, unde i s-au recoltat probele biologice.

Șoferul (B.E.) are 53 de ani, este din județul Botoșani, dar locuiește la Sibiu. Chiar dacă și-a recunoscut greșeala, bărbatul n-a fost pe jumătate iertat. El s-a ales cu un dosar de cercetare penală pentru conducere sub influența alcoolului.