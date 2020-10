Cel mai performant simulator pentru îngrijirea prematurilor a ajuns la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cel mai performant simulator neonatal, care ajută la instruirea practică în îngrijirea şi tratamentul copiilor prematuri, a ajuns pentru prima dată în România, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu. Simulatorul numit „Paul” a ajuns la noi prin efortul voluntarilor din asociaţiile „1 Leu” şi „Baby Care”, au declarat, pentru AGERPRES, medicii Maria Livia Ognean şi Dan Căptaru, preşedinţii celor două ONG-uri.

Dorința de a-i salva pe copiii bolnavi

Potrivit celor doi medici, totul a început de la o dorinţă comună. Dorinţa de a-i salva pe copiii bolnavi. Cei de la Asociaţia 1 Leu au încercat să strângă banii necesari pentru a construi un spital de oncologie şi hematologie pediatrică, însă au primit prea puţine donaţii pentru un spital, însă suficiente fonduri pentru a-l aduce în România pe Paul, care nu este doar o păpuşă, un manechin, care seamănă cu un prematur, este cel mai modern şi util simulator care îi poate ajuta pe medici, asistente, rezidenţi, studenţi medicinişti să înveţe manevrele corecte pentru îngrijirea unui copil prematur. Atât de bun este Paul, încât el este folosit cu succes de medicii de la spitalul din Viena (Austria), AKH, notează Agerpres.

Paul marchează ceva rar la Sibiu. O asociaţie din Bucureşti, care a strâns bani pentru un proiect, donează la rândul ei banii altei asociaţii, din Sibiu, condusă de cunoscutul medic neonatolog Livia Maria Ognean, doar pentru a salva copiii bolnavi. Şi totul a pornit de la dorinţa de a ajuta şi de la un banal un leu. Deoarece leu cu leu s-a ajuns la zeci de mii de euro, banii pentru a-l cumpăra pe Paul.

„Asociaţia ‘1 Leu’ a avut un vis de a face ceva, până la urmă am fost cuceriţi de visul altei asociaţii şi am zis că mai bine îi ajutăm pe ei, pentru că visul nostru, din cauza acestui context, se decala, ar fi durat mult prea mult şi nu vedeam o realizare în timp util şi atunci ne-am gândit să susţinem un proiect la fel de drag, ca şi cel al nostru şi am organizat un concurs de proiecte şi doamna doctor Ognean Maria Livia împreună cu Asociaţia ‘Baby Care’ au câştigat acest proiect, ce practic ne-a unit forţele să facem ceva care să şi conteze, care să se şi vadă într-un orizont de timp foarte scurt. Noi suntem parteneri în acest proiect, pe cei de la ‘Baby Care’ îi vom ajuta, îi vom susţine şi succesul lor va fi şi succesul nostru”, a precizat preşedintele Asociaţiei „1 Leu”, medicul Dan Căptaru.

Simulatorul Paul vine din Viena

Visul de a face un spital al copiilor al unor voluntari din Bucureşti a devenit visul de a salva prematuri din toată ţara al altor voluntari de la Sibiu. Medicul Livia Maria Ognean a fost cea care a văzut simulatorul Paul chiar după ce a fost inventat, la Spitalul AKH la Viena.

„S-au adunat nişte vise. Am fost în urmă cu câţiva ani buni la Spitalul AKH de la Viena, unde am avut oportunitatea de a vedea ce se poate face cu un simulator performant. Întâmplarea face că, la momentul respectiv, cel care a inventat simulatorul lucra la Spitalul AKH la Viena şi se lucra intens la instruirea personalului de acolo. Mi s-a părut o idee extraordinară şi, în jurul ideii acesteia, am brodat ideea unui centru de instruire specială pentru îngrijirea prematurilor, care nu există nicăieri în ţară, practic nu există nici măcar un centru de formare a asistentelor de Neonatologie şi, dacă mă gândesc bine, nici măcar de Pediatrie. Personalul de Neonatologie este un personal înalt calificat şi foarte specializat”, atrage atenţia şeful Secţiei de Neonatologie şi coordonator Terapie Intensivă Neonatală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, medicul Livia Maria Ognean.

Aparatură din donații pentru prematuri

În calitate de preşedinte al Asociaţiei „Baby Care”, în ultimii ani, medicul Livia Maria Ognean a reuşit să strângă bani cu care a dotat cu aparatură Maternitatea, pentru salvarea copiilor, Paul fiind un nou succes în acest sens. Este singurul medic din Sibiu care constant aduce aparatură din donaţii pentru prematuri la Sibiu.

„Mi s-a părut cu atât mai important cu cât în ultimii ani, ca asociaţie şi comunitate, ne-am străduit foarte mult să dotăm Maternitatea cu echipamente moderne, care acum ne permit salvăm pitici din ce în ce mai mici. Pentru aceasta nu este nevoie doar de echipamente, ci şi de personal instruit. (…) Tot treptat am implementat, probabil pentru prima dată în România, conceptul acesta de îngrijiri centrate pe familie, pornind de la premisa că prematurul e un organism în curs de dezvoltare şi tot ce i se întâmplă din primul minut de viaţă are impact pe toată viaţa lui şi atunci contează fiecare gest pe care îl faci, fie el de îngrijire, de tratament, de diagnostic”, a arătat medicul Livia Maria Ognean.

Simulatorul Paul a ajuns la Sibiu cu ajutorul a doi sibieni

Paul nu ar fi ajuns la Sibiu fără ajutorul a doi sibieni, care nu sunt medici, ci au făcut totul ca sa strângă bani: Marius Dinu şi Roxana Bădicioiu, ultima mama unui copil prematur, cea care a scris proiectul care a adus finanţarea.

„Eu ştiu să scriu proiecte. Fiind mamă de prematur extrem am fost la curent cu ceea ce îşi dorea să facă Livia, nu mi-a fost greu să înţeleg care este conceptul, pentru că am trăit patru luni în Terapia Intensivă exact în acele condiţii, mai puţin simulatorul Paul, pentru că erau deja copilaşii prematuri acolo. Câtă vreme nu ai ţinut în braţe un copil care are 700 de grame nu poţi să îţi dai seama cât de fragil este şi cât de dificil să antrenezi, la propriu, un personal medical să execute asupra lui toate operaţiunile de intubare, fire, este incredibil, că este atât de mic”, a spus Roxana Bădicioiu.

Călin Voivozeanu de la Asociaţia „1 Leu” a explicat că voluntarii au reuşit să strângă peste 160.000 de euro pentru ridicarea unui spital nou, sumă insuficientă pentru acest obiectiv. Din aceşti bani, 120.000 de euro este valoarea proiectului Asociaţiei „Baby Care” de la Sibiu, ce înseamnă o dotare mai mare. Marius Dinu este sibianul care a strâns bancnote de un leu şi a mobilizat foarte mulţi sibieni să alerge în municipiu şi să doneze bani.

„A fost un proiect extraordinar, care, sincer, mi-a dat cei mai fericiţi ani (…) aveam şi o familie, dar făceam şi dincolo de asta ceva şi, în fiecare sâmbătă, la ora 12,00, când veneam acasă cu 700 de lei, 1.000 de lei şi o ladă de monede, eram foarte fericit. Şi am continuat un an şi jumătate. După aceea ne-am dat seama că suntem foarte, foarte departe de ţintă şi am zis hai să vedem ce facem cu banii. Împrejurările au făcut să o ştiu pe Livia, pe care o ştiu tot de la alergări. (…) Asta mi se pare extraordinar, că proiectul se cheamă ‘un leu’ şi cred că a avut cei mai mulţi donatori poate, din ţară, (…) am avut zeci de mii de donatori care au dat un leu, doi, trei, patru. Asta mi se pare practic, extraordinar. E o unitate imensă într-o cauză”, a subliniat Marius Dinu.

Donații de 10.000 de euro de la oameni care au donat cel puțin un leu

Potrivit lui Marius Dinu, de la sibienii care au donat cel puţin un leu s-a strâns suma de 10.000 de euro. Patru ani de voluntariat. Patru ani de strâns o tonă de bancnote de un leu. Patru ani în care români din toate colţurile ţării au donat câte un leu pentru a ajuta copiii bolnavi, pentru ca acum copiii prematuri să aibă o şansă în plus la o viaţă sănătoasă şi normală.

„Sunt patru ani practic de muncă (…) Donaţiile au fost de la alergări, de pe site, foarte interesant la prima noastră strângere de monede, am strâns o tonă de monede, care au însemnat vreo 35.000 de lei. (…) Eu estimez că cel puţin 50.000 de români au donat”, a concluzionat medicul Dan Căptaru.

Simulatorul Paul înseamnă nu doar 50.000 de români donatori a câte un leu cel puţin şi 50.000 de vise împlinite.

Prematuri salvați de la moarte

Miza aducerii aparaturii celei mai performante în orice spital unde sunt îngrijiţi prematurii înseamnă copii salvaţi de la moarte.

„În condiţiile creşterii ratei prematurităţii şi conştientizând impactul prematurităţii şi a complicaţiilor acestora asupra prognosticului pe termen scurt, dar şi pe termen îndelungat, în urmă cu doi ani am conceput un program nou, gândind înfiinţarea unui centru integrat de îngrijire a prematurilor. Prematurul nu este un nou-născut mai mic. Prematuritatea (adică naşterea înainte de împlinirea a 37 de săptămâni de sarcină) este definită de imaturitatea tuturor aparatelor şi sistemelor, ceea ce face ca prematurii să reprezinte categoria de nou-născuţi cu cel mai mare risc de morbiditate şi mortalitate. Pentru a supravieţui şi prematurii cei mai mari au nevoie de ajutor specializat. Prematurii cei mai mici sunt complet dependenţi iniţial de tehnologia şi echipamentele moderne de îngrijire şi tratament. Supravieţuirea acestora fără incubatoare performante, aparate de respiraţie, monitoare este practic o minune. Terapiile intensive neonatale au acest rol, de a îngriji şi trata prematurii şi nou-născuţii la termen bolnavi, încercând, în acelaşi timp, să asigure o evoluţie pe cât posibil fără complicaţii care să ofere garanţia unei vieţi ulterioare sănătoase şi a unei bune calităţi a vieţii. Dar terapia intensivă neonatală nu înseamnă doar aparate, echipamente, monitoare. Îngrijirea optimă în terapia intensivă neonatală înseamnă şi existenţa unui personal medical – medici şi asistente – specializat, bine instruit şi înalt calificat”, a declarat medicul Livia Maria Ognean.

Potrivit medicului sibian, Centrul integrat de îngrijire a copiilor născuţi prematur de la Sibiu şi-a propus îmbunătăţirea vizibilă a ratei de supravieţuire a prematurilor şi reducerea semnificativă a complicaţiilor şi dizabilităţilor asociate prematurităţii pe termen lung.

Cel mai performant simulator neonatal existent

Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” şi cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, cu susţinerea Asociaţiei „1 Leu”, care a dat banii în urma unui concurs de proiecte asociaţiei conduse de medicul Livia Maria Ognean.

„Simulatorul Paul, în valoare de aproape 70.000 euro, este cel mai performant simulator neonatal existent în acest moment, fiind cel mai modern instrument de instruire practică în îngrijirea şi tratamentul prematurului din centrul nostru. Simulatorul Paul este un sistem complex format dintr-un manechin manevrat prin Wi-Fi care redă fidel din punct de vedere anatomic un prematur extrem de mic, cu vârstă de gestaţie de 27 de săptămâni şi greutate de 1.000 g care simulează în mod realist respiraţia spontană a prematurului precum şi afecţiuni respiratorii şi permite instruire pentru reanimarea complexă şi aplicarea de strategii în simulări de cazuri de urgenţe neonatale, inclusiv ventilaţia mecanică. Manechinul emite zgomote caracteristice respiratorii, simulează ritmul cardiac, cianoza şi lipsa aportului de oxigen şi este echipat cu senzori care detectează corectitudinea manevrelor efectuate în cadrul instruirii şi a scenariilor de caz. De asemenea, manechinul este acompaniat de interfaţa necesară coordonării simulării şi dezvoltării de scenarii (laptop, tabletă)”, a explicat medicul Livia Maria Ognean.

Fondurile disponibile din grant-ul Asociaţiei „1 Leu” asigură funcţionarea centrului de la Sibiu, pentru o durată de aproximativ 6 ani, urmând ca, prin autofinanţare şi donaţii, activitatea să continue şi în anii următori, estimează medicul Livia Maria Ognean.

Paul va însemna medici şi asistente mai bune. În primul rând la spitalul din Sibiu, unde deja s-a scris o carte numită „Emoţii”, în care părinţii de prematuri salvaţi aici şi-au spus poveştile de succes.

„Nu pot încheia fără a spune că îmi sunt insuficiente cuvintele pentru a exprima recunoştinţa ce o simt faţă de acele femei pline de responsabilitate, de un devotament şi un profesionalism incredibile. Celor mai multe dintre ele nu le cunosc decât prenumele, însă acestea au dobândit pentru mine o semnificaţie aparte, pe care o va afla şi fiul meu când va veni momentul. Nu pot decât să mă plec în faţa acestor fiinţe şi să le spun, chiar şi un simplu mulţumesc, doamnelor, pentru viaţa fiului meu!”, a scris Isabela Plopeşanu Miţaru, mama unui băieţel prematur, salvat de echipa condusă de medicul Livia Maria Ognean.

