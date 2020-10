Avertisment de la Virgil Musta – ‘’Nu vă faceți planuri pentru Crăciun’’ – Noiembrie „lună de foc” pentru spitale

⇓ Ascultă știrea ⇓

Numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 în România creşte pe zi ce trece, iar medicii trag un semnal de alarmă. La Institutulul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti nu mai sunt locuri libere la Terapie Intensivă. În România, 828 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt la ATI.

Medicul Virgil Musta, a tras duminică un semnal de alarmă serios. ’’ Un calcul matematic arată că într-o săpătmână, două vom ajunge să nu mai avem locuri în spitale. Numai dacă facem „stop joc” de mâine, adică fiecare să poarte mască la fiecare contact, cu orice persoană, și atunci poate nu ne mai contaminăm. Trebuie să fim responsabili, să conștientizăm importanța purtării măștii și a distanțării sociale, pentru că fără aceste măsuri, numărul de cazuri va crește. Tot matematica, statistica, arată ca la acest număr mare de cazuri există un număr mare de cazuri de foarte critice și decese în ATI. Nu cred că vom avea sărbători de iarnă, și nu cred că putem să sărbătorim morți sau să sărbătorim într-o situație în care multă lume e bolnavă. Noi vom rămâne la datorie și vom petrece sărbătorile în spitale, iar ceilalți nu se vor putea bucura de petreceri, pentru că toate localurile vor fi inchise și toate evenimentele restricționate’’, spune acesta.

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti, a vorbit la Realitatea Plus despre problemele cu care se confruntă medicii şi pacienţii.

La Terapie Intensivă nu mai sunt locuri libere, deşi pacienţii au nevoie de îngrijiri în număr tot mai mare.

„La Marius Nasta secţia este complet ocupată, inclusiv zona de triaj. Nu ştiu ce vom face cu cazurile care vor ajunge în cursul zilei. Secţia de Terapie este plină, cazurile sunt severe, situaţia este cu adevărat îngrijorătoare”, spune Beatrice Mahler.

Spitalele sunt tot mai aglomerate, iar managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” se teme că greul abia acum urmează.

„Dacă numărul de cazuri în următoarea săptămână va avea aceeaşi pantă ascendentă pe care am văzut-o în ultimele două săptămâni, există posibilitatea să transformăm absolut toate spitalele în spitale Covid pentru că, până la urmă, trebuie să acorzi asistenţă pacientului care are cea mai mare nevoie, însă acest lucru va fi extrem de dificil de suportat de către populaţie la modul general, pentru că avem şi pacienţi cu boli cronice care au acutizări şi managementul va fi extrem de dificil”, a spus managerul de la „Marius Nasta”.

Mai mult, gripa este un pericol care va face lupta împotriva COVID-19 şi mai dificilă.

„Cu siguraţă va fi o lună noiembrie de foc pentru spitalele din România”, se aşteaptă Beatrice Mahler.

Medicii fac faţă situaţiei cât de bine pot, dar oboseala, bolile la care se expun zi de zi şi temerile personale pe care trebuie să le învingă la locul de muncă îi afectează pe mulţi dintre ei. O parte au avut nevoie de concedii medicale, care le-au fost şi acordate.

Beatrice Mahler a vorbit şi despre fenomenul burnout şi importanţa consilierii psihologice.

„Psihologul este permanent între colegi şi încearcă să realizeze şedinţe pentru a diminua cât mai mult acest fenomen care, statistic, l-am constatat la valori foarte mari la personalul care lucrează în Covid.”

Epidemia de COVID-19 e un subiect care îi priveşte pe toţi, iar soluţiile nu vor veni în mod miraculos.

„Trebuie să devenim responsabili cu toţii, şi nu cred că doar la nivel de Bucureşti, ci la nivel de ţară, să stăm acasă dacă dezvoltăm simptome sau dacă ştim că suntem contacţi şi să solicităm testare către medicul de familie şi Direcţiilor de Sănătate Publică atunci când dezvoltăm simptome. Este extrem de important să ne autoizolăm şi să nu fim vectori ai acestei infecţii”, recomandă medicul.