Mesajul primarului Astrid Fodor de Ziua Armatei – „Nu putem lăsa Ziua Armatei să treacă fără a o marca”

Duminică, 25 octombrie 2020, atât în România cât și în străinătate se va marca Ziua Armatei.

„Traversăm o perioadă dificilă și, chiar dacă nu e timp de sărbătoare, nu putem lăsa Ziua Armatei să treacă fără a o marca, mulțumind Armatei Române, tuturor cadrelor militare, indiferent de grad, pentru faptul că sunt alături de români și România. Este o zi în care se cuvine să ne plecăm capetele în fața celor care și-au dat viața pe câmpurile de luptă, dar și o ocazie în care recunoaștem meritele și rolul important al Armatei Române, subliniind de fiecare dată importanța unei armate profesioniste și mereu alături de cetățenii țării, așa cum are România. Ziua de astăzi se cuvine marcată în Sibiu și pentru faptul că orașul nostru are deja o tradiție de peste 100 de ani în învățământul militar și, prin urmare, are un rol activ în formarea viitoarelor cadre militare. Mai mult Sibiul va deveni tot mai important în acest domeniu prin prisma viitorul Comandament NATO de 3 stele care urmează să fie creat în orașul nostru. La mulți ani, tuturor cadrelor militare! La mulți ani, Armatei Române!” transmite Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.