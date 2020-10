Ce preferă femeile din Sibiu să poarte toamna? TOP 4 articole vestimentare!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Odată cu venirea unui nou sezon, garderoba fiecărei doamne şi domnişoare din Sibiu suferă schimbări majore. Unele articole vestimentare sunt eliminate, iar altele adăugate. Pentru a fi mereu în pas cu moda trebuie să te mulezi pe aceste noi schimbări pentru a arăta pe zi ce trece tot mai elegantă şi fermăcătoare. Aşadar, dacă până acum nu ai umblat în garderoba ta, acum este momentul! Cu ajutorul acestui articol vei afla care sunt cele 4 articole vestimentare care nu trebuie să lipsească din dulapul tău!

TOP 4 articole vestimentare pentru toamnă!

Trench

Trench-ul nu trebuie să lipsească din garderoba ta, fiind extrem de versatil şi uşor de accesorizat în orice ţinută! Este un tip de îmbrăcăminte care poate fi purtat ani la rând fără a se demoda, iar tocmai din acest motiv trebuie neapărat să-l achiziţionezi! Astfel, acesta se poate purta alături de o pereche de jeanşi şi o cămaşă neagră. În cazul în care această ţinută nu este pe placul tău, poţi opta pentru o pereche de pantaloni evazaţi şi o maletă neagră. Acesta poate completa cu succes şi o ţinută construită cu ajutorul unei fuste şi a unei bluze într-o nuanţă neutră.

Piese din denim

Denimul nu se va demoda niciodată, iar în sezonul de toamnă-iarnă poţi opta pentru un look total diferit. Aşa că, ce spui de o pereche de jeans şi o jachetă din denim? Cu siguranţă vei atrage toate privirile cu această ţinută de invidiat!

Palton

Paltonul este un must have in randul hainelor pentru sezonul de toamnă, întrucât îţi oferă un aer de eleganţă şi rafinament. Fie că este vorba de o plimbare în oraş, fie că urmează să participi la un eveniment important, o astfel de piesă vestimentară te va ajuta să ieşi din orice încurcătură! În acest an se poartă paltoanele în dungi sau carouri sau chiar cele cu motive florale! Îl poţi accesoriza fie cu o fustă, fie cu o pereche de pantaloni sau o rochie!

Botine

Având în vedere temperaturile scăzute care se resimt în această perioadă, majoritatea doamnelor optează pentru o pereche de botine şi uită de pantofii cu toc, mult prea incomozi. Acestea ocupă o porţiune mult mai mare din picior, dar arată şi foarte bine! Pe lângă acest lucru, sunt extrem de comode, iar orele petrecute la birou nu vor mai părea interminabile. Optează pentru o pereche de încălţări de calitate, dar şi cu un design deosebit, care să te ajute să ieşi întotdeauna în evidenţă! Poţi să găseşti botine pe Modlet.ro, potrivite pentru toate gusturile, dar şi buzunarele! Culoarea o poţi alege în funcţie de bunul plac, dar o pereche de încăţări negre este mult mai uşor de asortat în orice ţinută, aşa că merită să ai în vedere acest aspect!

Având în vedere cele prezentate, în cazul în care nu ţi-ai completat garderoba de toamnă până acum, a venit momentul potrivit! Ţine cont de cele prezentate în cadrul acestui articol şi nu vei regreta! Te vei putea bucura de ţinute unice, iar toate prietenele îţi vor aprecia look-urile de invidiat!