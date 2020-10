Cele mai bune telefoane ieftine pe care le poți găsi în 2020

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pe măsură ce telefoanele de ultimă generație devin mai scumpe, și telefoanele Android ieftine se îmbunătățesc. Este 2020, iar smartphone-urile tip flagshiă costă aproape o mie de dolari sau mai mult, așa că de ce să nu cheltui puțin mai puțin?

Am cercetat piața și am găsit cele mai bune telefoane Android ieftine pe care le poți cumpăra în acest moment.

Moto G8 Power – ce mai bun telefon Android ieftin

An după an, Motorola se remarcă drept una dintre cele mai bune companii de urmărit pentru telefoane Android bune și ieftine. În 2020 a fost lansat Moto G8 Power și, dacă ești în căutarea unui smartphone accesibil, este greu să găsești ceva mai bun decât acesta.

Numele Power este o referință la cea mai bună caracteristică a telefonului – durata de viață a bateriei. Cu o baterie de 5.000 mAh, poți obține cu ușurință două sau trei zile de utilizare la o singură încărcare. Într-o lume în care este normal să îți bagi telefonul la încărcat în fiecare noapte, să îl poți folosi câteva zile fără să-ți faci griji pentru asta este un vis devenit realitate.

Și restul hardware-ului G Power este la fel de bun. Afișajul Full HD de 6,4 inci este ușor pentru ochi, performanța este foarte rapidă datorită procesorului Snapdragon 665 și 4 GB RAM, iar performanța grafică în jocurile mobile este mult îmbunătățită în comparație cu Moto G7 de anul trecut. G Power are, de asemenea, un trio de camere bune, care permit o mare varietate de fotografii.

Google Pixel 4a

Google nu a schimbat prea multe la Pixel 4a față de predecesorul său, Pixel 3a. A păstrat corpul din plastic și designul auster, dar telefonul este îmbunătățit la scară largă: este mai rapid, are mai multă memorie RAM și memorie, un afișaj mai frumos și trei ani suplimentari de platformă Android și actualizări de securitate.

Bateria sa de 3.180 mAh durează toată ziua, datorită proprietăților de absorbție a puterii procesorului Qualcomm Snapdragon 730. Afișajul OLED de 5,8 inci merge din margine în margine, cu numai o decupare a camerei foto în partea stângă sus. De asemenea, există doar o singură cameră pe spate, dar acel senzor de 12MP se combină cu cea mai bună post-procesare din Google pentru fotografii bune la acest preț.

Samsung Galaxy A71

Linia de telefoane Android de nivel mediu de la Samsung s-a îmbunătățit mult în ultimii ani, unul dintre ultimele exemple fiind Galaxy A71. Aceasta este pe primul loc în topul telefoanelor Galaxy mai accesibile și ar trebui să fie și pe lista ta scurtă de telefoane.

Acesta este un telefon Android ieftin de cumpărat dacă îți pasă de camere. Farmecul Galaxy A71 este dat de camera sa principală de 64MP, iar fotografiile făcute cu acesta arată excelent. Există o mulțime de detalii, o gamă dinamică bună și culori vibrante.

Dincolo de camere, Galaxy A71 este la fel de impresionant. Oferă un ecran AMOLED superb de 6,7 inci, performanță rapidă datorită procesorului Snapdragon 730 și o baterie puternică de 4.500 mAh care permite o rezistență îndelungată.