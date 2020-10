Cel mai nou salon de tatuaje din Sibiu – Povești pe piele la Red Tattoo by Cristi Nițu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Tot mai multe persoane aleg să își scrie propriile povești pe piele. Pe lângă faptul că tatuajele îmbogățesc aspectul fizic al unui om, acestea spun multe și despre felul de a fi și despre personalitatea celui care le poartă. Tatuajele sunt o carte de vizită și, tocmai de aceea, atunci când decidem să ne colorăm pielea, trebuie să apelăm la cei mai buni artiști. Cristi Nițu a deschis, de curând, salonul „Red Tattoo”, situat pe strada Morilor, nr. 17 în Sibiu.

Povestea lui Cristi, tatuatorul care vindea clătite

Succesul nu vine peste noapte, ci doar dacă muncești pentru visul tău și ești perseverent și dedicat. Cristi Nițu a înțeles asta, astfel că, în urmă cu 13 ani, a decis să mute în Sibiu. A început totul de la zero, cărând după el doar o sacoșă de voiaj. A fost barman, a vândut clătite și a făcut sendvișuri până când, într-un final, și-a descoperit pasiunea – aceea de a desena povești pe piele. De cinci ani este tatuator și, datorită talentului său, este unul dintre cei mai apreciați artiști din oraș.

„Eu am venit în Sibiu în urmă cu 13 ani. M-am mutat aici și am luat totul de la zero, cu o geantă de voiaj, cu o geantă care avea și o gaură în ea. Aveam 22 de ani. Am lucrat ca barman o perioadă. După un timp, am demisionat, și mi-am deschis o mică afacere – vindeam clătite și sendvișuri. Apoi am vândut respectiva afacere și m-am apucat de tatuat. Am luat din nou totul de la zero, fără să-mi fie frică. Și mi-a ieșit. Acum fac ce îmi doresc și nu simt că vin la muncă. Plec cu drag de acasă, întotdeauna am altceva de făcut. Zilnic sunt alte persoane, alte povești, alte idei”, povestește Cristi Nițu.

Și-a descoperit pasiunea dintr-o joacă

Cristi s-a apucat de tatuat din pură curiozitate. Îl impresionau de multă vreme lucrările făcute de alți tattoo artiști, dar nu se gândea vreodată că va ajunge să fie unul dintre ei. Au trecut cinci ani de când a luat aparatul de tatuat pentru prima oară în mână, iar acum simte în sfârșit că face ceea ce îi place.

„Îmi plăceau foarte mult tatuajele, dar nu credeam că vreodată o să pot să tatuez. Am cunoscut o persoană care și-a deschis un salon și, la început, m-am ocupat de recepție, de programări. După care am început să pun pierce-uri. Apoi, după o vreme, persoana la care lucram mi-a propus să desenez. Îmi aduc aminte că râdeam când îmi spunea. Știu că am desenat prima oară un trandafir și mi-a ieșit. După care, zilnic, am continuat cu desenul. Mi-am cumpărat piele sintetică și aparat și am început să fac modele mici, scrisuri. În urmă cu cinci ani am început practic să tatuez. Vreo șase luni am lucrat pe piele sintetică, după care am avut un prim client – un băiat care voia un tatuaj, dar nu avea foarte mulți bani. Am lucrat șase ore la el și am câștigat 50 de lei. am ajuns să îi tatuez, în timp, toată mâna dreaptă și spatele. El mi-a dat încredere în mine, fiindcă mi-a dat undă verde să îmi pun amprenta în tatuajele respective”, spune Cristi Nițu.

La început făcea două tatuaje pe săptămână, dar în timp munca și pasiunea și-au spus cuvântul. Prin recomandări, au început să vină tot mai mulți clienți.

Red Tattoo by Cristi Nițu – cel mai nou salon de tatuaje din Sibiu

Într-o perioadă în care mulți aleg să închidă afacerile, Cristi a pornit la drum de unul singur și și-a deschis propriul salon de tatuaje. Este locul în care își petrece cea mai mare parte a timpului, locul în care oamenii aleg să își scrie experiențele.

„M-am hotărât să plec pe drumul meu și să-mi deschid propriul salon de tatuaje. Am căutat un spațiu, iar acesta, de pe strada Morilor, nr. 17, a fost cel mai potrivit. Am deschis în data de 15 mai”, spune Cristi.

Numele salonului are și el o poveste. „Sunt împreună cu o fată de trei ani de zile. M-a ajutat mult, m-a schimbat și m-a susținut mereu. Numele salonului a fost ales cu gândul la ea – fiind roșcată. De când m-am decis să îmi deschid un loc al meu am știut că așa se va numi. Și așa a rămas”, povestește tânărul.

Tatuajele trebuie să fie unice

Cristi Nițu consideră că tatuajele trebuie să ne definească, că trebuie să spună o poveste și tocmai de aceea nu este de acord cu lucrările „copy-paste”. Atunci când clienții vin cu modele deja făcute, păstrează ideea, dar își pune amprenta pentru ca totul să fie unic. Niciun tatuaj nu ar trebui să semene cu altul.

„Vin clienți care își doresc aceleași tatuaje – un lup, semnul infinitului, o pană – și încerc să îi conving să se mai gândească asupra modelului. Nu accept să fac tatuaje deja făcute de alții. Păstrez ideea pe care clientul și-o dorește, caut o schiță și îl refac. Mereu îmi pun amprenta pe tatuajele pe care le fac, nu fac nimic copy-paste. Mai bine să fie unic pentru tine, să nu ajungi în situația în care să ieși pe stradă și să mai fie încă cinci cu același tatuaj”, consideră Cristi.

Clienți veniți din alte orașe și din străinătate, special pentru Cristi Nițu

Fiindcă i s-a dus vorba că face treabă bună, Cristi are succes și în alte orașe ale țării. Vin oameni chiar și din străinătate să se tatueze la el. „Am clienți care vin și din alte țări, și din alte orașe – din Mediaș, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș. Cum am locația pe Google, turiștii mă găsesc acolo și îmi scriu.”

Cristi povestește că a legat multe prietenii de când tatuează. „Am rămas foarte bun prieten cu un client care are 53 de ani. S-a tatuat la 50 de ani pentru prima dată la un coleg, apoi a venit la mine. I-am făcut niște simboluri pe picior, apoi pe piept. Tot povestind, mi-a arătat mai multe modele, astfel că acum are ambele mâini tatuate. Este unul dintre clienții care și le îngrijește încontinuu”, spune tatuatorul.

Pe lângă tatuaje, în salon Cristi pune și pierce-uri (ureche, sprâncene, nas, buric și dermale).

Cei care doresc să își facă o programare la Red Tattoo by Cristi Nițu pentru un tatuaj ori pentru un pierce, o pot face pe pagina de Facebook sau la numărul de telefon 0742 451 134. Salonul este deschis de luni până vineri, între orele 10.00-18.00.