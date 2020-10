Raul Apostoiu, fostul candidat USR PLUS la Primăria Sibiu: „Mi-am depus demisia”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Raul Apostoiu, fostul candidat al USR PLUS la funcția de primar al municipiului Sibiu, a demisionat din funcția de președinte al filialei PLUS Sibiu. Acesta a precizat însă că va continua să fie consilier local USR PLUS.

„După mai bine de un an de activitate în funcția de președinte al Filialei Județene PLUS Sibiu, în care prioritățile au fost cele rezultate din activitatea de președinte a filialei județene, iar în ultima perioadă și din cea de candidat la Primăria Sibiu. Am decis să prioritizez activitatea profesională și proiectele din cadrul companiei pe care o conduc, dar și proiectele pentru Sibiu și sibieni din calitatea mea de consilier local, pentru a implementa ceea ce am propus în campania electorală”, a declarat Raul Apostoiu.

Acesta a precizat că, în vara acestui an, a declarat public pentru o publicație locală că, indiferent de rezultatul alegerilor locale își va depune demisia din funcția de președinte a filialei județene PLUS Sibiu respectiv copreședinte al Alianței USR PLUS Sibiu.

„Mi-am depus demisia zilele acestea dar nu voi părăsi acest maraton pentru comunitate pe care l-am început împreună cu colegii mei din PLUS și continuat cu colegii din USR. Mi-am asumat decizii și rezultate, mi-am dorit să reușim cât mai mult, dar acesta a fost doar începutul nostru politic, la care am pus o cărămidă. Se poate mai bine și sunt sigur că am colegi care vor continua să clădească obiectivele noastre. Eu rămân alături de ei.

Voi contribui în continuare, din postura de membru, la construcția proiectul politic USR PLUS și voi reprezenta interesele sibienilor în Consiliul Local Sibiu. Noi, echipa USR PLUS Sibiu, suntem uniți, vom fi și mai puternici în viitor și suntem cu adevărat alternativa la vechea clasă politică. Vă mulțumesc tuturor! Ținem aproape”, a mai spus Apostoiu.