Plângere penală împotriva conducerii AFT Sibiu – Se reclamă mai multe nereguli în unitate

Împotriva conducerii Academiei Forțelor Terestre Sibiu s-a formulat o plângere penală înaintată ”domnului Prim Procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București”, așa cum se arată în actul care a ajuns și la redacția Ora de Sibiu. Plângerea este semnată de Ștefan Mușat, care, după spusele reprezentanților AFT Sibiu, este un personaj fictiv, care dorește doar să facă vâlvă. În plângere se face referire la zădărnicirea combaterii bolilor, abuz în serviciu, fals în declarații și fals în înscrisuri.

Mai exact, în plângerea sa, Ștefan Mușat spune că la nivelul AFT gestionarea cazurilor pozitive de covid 19 nu se face conform normelor. Acesta spune că studenții depistați pozitiv nu sunt izolați conform normelor, că nu sunt locuri destule pentru ei, iar testarea se face neprofesionist, de către persoane care nu știu să facă acest lucru.

”În prezent academia in cauza este un focar de imbolnaviri covid tinut secret si nu dispune de spatii si personal pregatit care sa permita controlul imbolnavirilor in sensul ca nr imbolnavirilor este in crestere ceea ce demonstreaza ca nu au capacitatea si pregatirea de a controla situatia in conditiile in care studentii sunt izolati in institutie unii de 6 saptamani , altii de 4 saptamani si nr de imbolnaviri creste . Programele de pregatire si spatiul nu permit distantarea sociala – inviorarea se face la gramada si fara masca , deplasarea la aplicatii se face fara distantare sociala , deplasarea la programele aplicative se face cu camioane sau autobuze in care studentii sunt inghesuiti si astfel nu se respecta nici un fel de masuri preventive de distantare”, se arată în plângere.

Ștefan Mușat continuă cu acuzațiile la adresa conducerii AFT: ”recoltarea probelor se face intentionat superficial si cu nerespectarea protocoalelor medicale tocmai pentru a da aparenta unei situatii controlate si fara probleme si a se scadea astfel numarul de imbolnaviri in mod fals(…) reprezentantii academiei raporteaza celorlalte autoritati in fals un nr. mai mic de imbolnaviri pentru a nu contribui astfel la calculul indicelui de imbolnaviri la nivelul judetului , precum si faptul ca se iau masuri de prevenire a extinderii epidemiei desi acest lucru nu se poate face intr-o comunitate de mii de oameni , profitand de incompetenta si complicitatea acestora darsi pe imposibilitatea acestora de a putea face control intr-un sitem inchis militarizat in care orice este secret de serviciu”

Replica AFT

Reprezentanții Academiei Forțelor Terestre Sibiu au demontat punct cu punct acuzațiile aduse de Ștefan Mușat, cea mai gravă dintre acestea fiind aceea că se ascunde numărul real al studenților infectați cu Covid 19.

”Numărul celor declaraţi pozitiv niciodată nu a fost ţinut secret, mărturie fiind raportările de la DSP şi informările periodice pe care instituția noastră le-a făcut către mass-media cu referire la evoluția situației epidemiologice în academie. (…) Protocoalele medicale stabilite la nivel naţional sunt respectate cu stricteţe de către toţi cei implicaţi în gestionarea acestei situaţii medicale, academia aflându-se într-o strânsă colaborare în acest domeniu cu DSP Sibiu. Toţi studenţii care au avut un test pozitiv au fost raportaţi la DSP Sibiu fiind planificaţi la consult medical de specialitate care presupune în mod obligatoriu şi efectuarea unor examene imagistice pentru a evita internarea în infirmeria academiei a eventualelor cazuri care ar putea să se agraveze. Primii studenţi ale căror teste Covid au fost pozitive, au fost internaţi în unităţi medicale specializate din judeţul Sibiu, apoi DSP-ul a desemnat Spitalul General Căi Ferate din Sibiu ca unitate medicală în care să se efectueze cosultaţiile ulterioare. După aceste consultaţii, izolarea şi carantinarea s-a realizat în academie”, a transmis locotenent-colonel Daniel Dorobanțu, purtător de cuvânt al AFT Sibiu.

”Afirmaţia privind „raportarea unui număr mai mic de îmbolnăviri” este lipsită de fundament. Toate cazurile testate cu rezultat pozitiv sunt raportate la DSP Sibiu, cinform normelor în vigoare. De asemenea, a fost înştiinţat DSP-ul ori de câte ori vreun student s-a prezentat la cabinetul medical şi a afimat că are unul dintre simptomele prezenţei virusului Covid-19, fiind ulterior trimise echipaje ale ambulanţei pentru a se face testarea. La DSP sunt raportate şi numele contacţilor direcţi ai studenţilor izolaţi, anchetele epidemiologice realizându-se în colaborare cu specialişti din cadrul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu”, se arată în cotinuare, în răspunsul celor de la AFT.

Personaj fictiv

Cei de la Academia Forțelor Terestre spun că cel care a semnat petiția, Ștefan Mușat, este o persoană inexistentă. ”Ștefan Mușat este numele domnitorului Ștefan cel Mare. Pe părinții lui i-a chemat Bogdan și Maria, exact cum s-a scris în plângere. Iar CNP-ul trecut în plângere nu există. Este clar că este vorba despre o persoană rău intenționată care nu urmărește decât să facă vâlvă, mai ales că cele menționate în plângere nu au nicio legătură cu realitatea”, spune Daniel Dorobanțu.

Testări succesive

Toți studenții din cadrul AFT Sibiu au fost testați pentru coronavirus în momentul în care au ajuns în unitate, după întoarcerea din vacanța de vară. Testarea s-a făcut în mai multe etape, în funcție de cum studenții s-au reîntors, în funcție de an și specializarea militară.

Până în prezent, au fost efectuate şase campanii de testare în Academia Forțelor Terestre, ultima având loc chiar luni, 26 octombrie 2020. În urma celor 1.178 de teste realizate la înapoierea studenţilor în academie, 59 au fost pozitive, 51 dintre studenţi fiind vindecaţi în acest moment. Din cele 59 de rezultate pozitive, 34 au fost aflate în urma testării în masă, 25 apărând în rândul contacţilor direcţi. Cele 156 de rezultate ale testării de astăzi ne vor fi comunicate în zilele următoare de către Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.