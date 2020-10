Șofer amendat pentru că a aruncat un chiștoc pe geam – ”Dumneavoastră vorbiți serios?”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un șofer a fost amendat cu suma de 1305 lei pentru că a aruncat un chiștoc pe geamul mașinii, direct pe asfalt. Bărbatului nu i-a venit să creadă că a fost amendat pentru ”atâta lucru”, iar discuția dintre el și polițist, postată pe pagina de Facebook a Ministrului Afacerilor Interne, a adunat zeci de mii de like-uri și vizualizări.

„- Bună seara! Vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră.

– Bună seara! Sunt parcat de 15 minute pe locul acesta, nu am încălcat nicio regulă de circulație. De ce vreți documentele?

– Pentru că vă lipsește ceva din mașină.

– Mașina e an de fabricație 2019, doamnă polițist. Are toate dotările. Ce să lipsească de pe ea?

– Din mașină lipsește, nu de pe mașină.

– Și care e diferența?

– Diferența este chiștocul de țigară pe care l-ați aruncat pe jos. Normal trebuia să fie în scrumiera din mașină, nu pe asfalt.

– Păi, nu are scrumieră.

– Vedeți, nu are toate dotările. Puteați să includeți și scrumiera dacă știați că fumați în mașină. 1305 lei vă costă.

– Atât e o scrumieră?

– Nu, domnule. Atât este amenda. Conform legii este interzis aruncatul, pe drumurile publice, din autovehicule a obiectelor, materialelor sau substanțelor. Sancțiunea este între 9 și 20 de puncte.

– Dumneavoastră vorbiți serios?

– Uitându-mă la țigara de pe jos, vă spun că vorbesc foarte serios”, este relatarea postată de MAI.

Postarea a strâns până în prezent peste 20.000 de aprecieri, aproape 1.000 de comentarii și peste 2.300 de distribuiri.