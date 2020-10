Campanie de încurajare a gesturilor de recunoștință la Promenada Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

În perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, Promenada Sibiu desfășoară campania State of Gratitude, care oferă vizitatorilor posibilitatea de a-și exprima recunoștința față de cei din jur cu ajutorul unor carduri cadou speciale, având în același timp și ocazia de a câștiga premii instant.

Promenada Sibiu devine locul unde fiecare client poate găsi un mod de a-și exprima recunoștința la superlativ. Fie că vor să le mulțumească celor dragi sau să își arate aprecierea față de profesioniștii cu care lucrează zi de zi, clienții Promenada Sibiu o pot face acum prin intermediul unor carduri cadou în valoare de 50 RON, 100 RON, 200 RON și 500 RON, gata să satisfacă gusturi și preferințe extrem de variate, întrucât vor putea fi folosite în peste 50 de magazine și restaurante din complexul comercial.

Printre acestea se numără branduri îndrăgite precum: Zara, Massimo Dutti, Bigotti, Lee Copper, Teilor, Pandora, Hervis, Levi’s, Bershka, Stradivarius, Kenvelo, Time Out, Sinsay, Reserved, Mohito, Benvenuti, Smyk, US Polo, Various Brands, Grid, Boutique 17, Sportvision, Buzz, Cupio, Noriel, Pull&Bear, Nobila Casa.

Cardurile cadou se pot consuma în restaurantele Shanghai, Pizza Bonita, Noodlepack, , Mara Mura, Narcoffee, Tucano, Saladbox, CityBurger, Insieme, iar din oferta de Servicii & Entertainment pot alege dintre CineGold, Nomasvello, Hoco, Smart Mobile, Xpress, 5asec.

Concursuri cu premii instant

Timp de 4 zile, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, clienții sunt invitați să participe la un treasure hunt cu carduri cadou care pot fi revendicate instant de la Cartea Mulțumirilor . Mecanismul concursului presupune ca vizitatorii să descopere mesaje ascunse în tot centrul comercial, să le posteze public pe pagina lor de Facebook, să prezinte dovada la Info Point și astfel câștigă automat un premiu ce poate fi ales din carte.

În plus, în perioada 2 – 8 noiembrie, clienții care achiziționează un card cadou în valoare de 200 RON vor primi gratuit un card cadou în valoare de 20 RON, iar achiziția unui card în valoare de 500 RON este recompensată cu un card cadou in valoare de 50 RON.

Promenada Sibiu: certificat internațional pentru măsurile de prevenție Covid-19

Promenada Sibiu a primit Certificatul de Conformitate COVID-19. Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții Safe Asset Group (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.

Recomandări pentru o experiență de shopping în siguranță:

În această perioadă, fiecare persoană este mai responsabilă atât pentru sănătatea sa, cât și a familiei și a celor din jur. Astfel, noul cod de conduită în incinta centrului comercial prevede următoarele măsuri:

Purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta centrului comercial; Fiecare client trebuie să păstreze distanța de cel putin 2 metri față de persoanele din jur, respectând marcajele speciale; Fiecare vizitator este încurajat să își spele sau dezinfecteze mâinile cât mai des, folosind dispenserele cu dezinfectant amplasate în centrul comercial; Încurajăm folosirea cardului bancar pentru plata cumpărăturilor;

Mai multe detalii despre campania State of Gratitude pe www.promenadasibiu.ro, Facebook și Instagram.