Patru cazuri de coronavirus la echipa de handbal Măgura Cisnădie

Patru cazuri de infectare cu noul coronavirus la echipa de handbal Măgura Cisnădie. Două dintre persoanele confirmate pozitiv sunt jucătoare.

Cele două jucătoare infectate sunt centrul croat Valentina Blazevici și portarul Alexandra Prodan. De asemenea, antrenorul secund Bogdan Nițu are coronavirus.

Situația este critică și la echipele din restul țării. La echipa de handbal Chișineu-Criș sunt patru cazuri, la Râmnicu Vâlcea zece cazuri, Minaur Baia Mare are tot patru cazuri pozitive, SCM Craiova are trei, Gloria Bistrița are 3, iar CSM Slatina, Activ Ploiești, U Cluj Napoca și Gloria Buzău au câte un caz.

