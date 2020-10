ULBS, prima universitate din România care folosește platforma de predare online de la Google

⇓ Ascultă știrea ⇓

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu este prima instituție de învățământ superior din România și din Europa de Est care utilizează cea mai modernă și completă platformă de predare online – G Suite Enterprise for Education, dezvoltată de Google.

”Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu are un parteneriat cu Google de aproape zece ani de zile, universitatea beneficiind, printre altele, și de accesul la platforma G Suite for Education. În momentul declanșării pandemiei, Google a adăugat gratuit în această platformă încă două facilități: posibilitatea de a avea meet-uri cu până la 250 de participanți și respectiv posibilitatea de înregistrare a acestor întâlniri (video + text/chat). Aceste facilități au fost disponibile gratuit, inițial până la data de 30 septembrie 2020, după care s-a prorogat termenul până la finalul lunii octombrie. Pentru a putea desfășura în continuare activitățile on-line în condiții optime, ULBS a contactat compania Google, în vederea achiziționării platformei G Suite Enterprise for Education, care dispune de mai multe facilități, printre care și cele două menționate anterior”, a explicat prof.univ.dr.ing. Adrian Pascu, prorector al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. G Suite Enterprise for Education este funcțională în ULBS de la începutul acestei săptămâni, iar prin utilizarea ei pot fi generate rapoarte de originalitate, se oferă acces la funcții avansate Google Meet (Live-stream, înregistrare video meetings, salvare înregistrare conferință în Google Drive etc.), se pot obține rapoarte de prezență, se pot adresa întrebări sau se pot realiza sondaje în videoconferință. De asemenea, platforma asigură un sistem avansat de securitate.

Parteneriatul cu Google datează din anul 2011, iar un an mai târziu ULBS a devenit prima universitate din Romania cu acces la această platformă, migrând toate serviciile de pe serverele proprii pe G Suite