Bunătăți ca la Sadu – Tanti Chivuța prepară cele mai delicioase murături, gemuri și siropuri

Gospodinele au cam terminat de pregătit conservele pentru iarnă. Murăturile, gemurile, compoturile și siropurile ar trebui deja să fie așezate pe rafturile din pivniță. Dar, cine nu a avut timp pentru pregătirile acestea, cu siguranță nu va rămâne ”nemâncat” la iarnă. Pentru că Tanti Chivuța se ocupă de asta. Este cea mai cunoscută bucătăreasă din Sadu ale cărei murături sunt bune de tot, de mâncat la fiecare masă. Și tanti Chivuța a mai avut o idee: să organizeze un muzeu al conservelor pentru iarnă, de unde clienții pot alege exact ce își doresc din pivnița gospodăriei din Sadu.

Reorientare în timp de pandemie

Paraschiva Veștemean este cunoscută în Sadu ca tanti Chivuța. Până la începutul acestui an a lucrat ca bucătar la evenimente. Cum pandemia a pus stop acestora, tanti Chivuța nu a mai avut de muncă. Și pentru că trebuia să își asigure cumva traiul și să își ocupe timpul, a început să facă ce știe mai bine: să pregătească d-alea gurii.

”La început pregăteam conserve pentru familie, prieteni, le dădeam cadou. Iar când am rămas fără loc de muncă am zis că pot face asta și pentru alții, să le vând. Iar clienții au început să vină”, spune gospodina din Sadu.

”Expoziția” cu rafturi pline

La cămara Chivuței se găsește orice conservă ce se poate pregăti vara și mânca iarna. ”Fac murături de tot felul, simple, combinate, dulcețuri la fel, compoturi, dulceață de ardei iute, siropuri, bulion, o sa punem și varză la butoi….absolut orice ce înseamnă conserve pentru iarnă. Rețetele le am de la bunica, de la mama, unele de la prietene sau ce combin ce am văzut de-a lungul timpului că merge și dă gust bun”, spune tanti Chivuța.

Dar, o idee inedită pe care a avut-o gospodina a fost să deschidă o mini expoziție cu produsele ei. ”M-am gândit să fac un pic altceva…și am organizat într-o cameră un fel de expoziție. Clienții pot veni să vadă exact ce am aici și să își aleagă de pe raft. Am peste 40 de produse diferite. Iar cei care doresc alte produse, se pot prepara la comandă”, spune tanti Chivuța.

Mâncare cu suflet

Tanti Chivuța pregătește conservele cu mare drag. Spune că asta știe să facă și chiar și atunci când gătea pentru sute de persoane la un eveniment o făcea cu tot dragul. ”Ingredientul secret este dragostea cu care prepar totul. Și la evenimente, și acum, mă gândesc că din mâncarea respectivă mănâncă familia, prietenii mei. Și atunci pun acolo toata dragostea, toată priceperea mea”.

Dar, până acolo, tanti Chivuța folosește legume și fructe luate de la producătorii din sat. ”Nu cumpăr nimic din supermarket, ci doar de la producătorii de la noi din Sadu sau din împrejurimi. La fel, nu bag nimic, conservanți, în conserve, din ce nu aș mânca eu sau nu aș da familiei. Le fierb în dunți atât cât trebuie, de două, trei ori, și atât. De copt le coc la cuptor cu lemne”, spune gospodina din Sadu.

Pentru la iarnă tanti Chivuța va pregăti și produse din carne de porc. ”Până acum, dacă mai venea cineva și întreba de slănină, îi dădeam din ce aveam eu, câte o bucățică. Dar, pentru că cererea a început să vină, o să tăiem porci și o să pregătim și produse pentru sărbători”

Așa că până de Crăciun încercați conservele pregătite de tanti Chivuța. La numărul de telefon de pe pagina de Facebook puteți să anunțați când vizitați ”expoziția”, și tot acolo, dacă nu sunteți din împrejurimi, puteți comanda și curierul vă aduce bunătățile de la Sadu direct la ușă.