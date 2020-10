Constantin Chiriac, distincție importantă din partea Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași

⇓ Ascultă știrea ⇓

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași i-a acordat miercuri, 28 octombrie 2020, lui Constantin Chiriac, titlul de Doctor Honoris Causa, ca semn de recunoaștere a unui parcurs academic, managerial și artistic de excelență. Motivația juriului pune în lumină cariera spectaculoasă a lui Constantin Chiriac care, în calitate de actor, profesor, Manager al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, Președinte Street Arts European Forum – Open Street, Președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și Președinte al Fundației Democrație prin Cultură a contribuit semnificativ la „susținerea și promovarea culturii naționale”. Ceremonia de înmânare a titlului academic va avea loc în cursul anului universitar 2020-2021, urmând ca data exactă să fie comunicată în cel mai scurt timp.

Constantin Chiriac, onorat de distincția acordată de prestigioasa universitate ieșeană, una dintre cele mai vechi școli de teatru de pe teritoriul României

„Vă mărturisesc fără tăgadă că am primit multe distincții, roată împrejurul lumii. Unele din mâna unor regi sau împărați, din mâna unor președinți, din mâna unor mari personalități, dar faptul că mă pot întoarce acasă, acolo unde pământul mi-a dăruit viață și unde am avut șansa să primesc educația pornind de la bunici, părinți, până la profesorii pe care i-am avut, îmi dă o șansă unică de a parcurge un drum înapoi, totdeauna privind înainte. Pornind de la verbul a te bucura, dar a te bucura precum cel senin ne dă viață, sau soarele ne dă căldură și lumină: a te bucura prin a dărui. În clipa în care vom învăța să dăruim, fără să așteptăm ceva în schimb, vom dormi mai bine. Vom avea rost pe pământ. (…) Premiile, distincțiile pe care le dăm, nu trebuie bifate, ele trebuie să schimbe ceva. Atât timp cât astăzi dumneavoastră mă onorați să fiu în această galerie a personalităților care sunt temelia universității pe care o conduceți, eu trebuie să gândesc ce fac pentru studenții dumneavoastră, pentru această universitate, ca ea să fie vie, să fie puternică, și să aibă dialoguri. (…) Trecutul m-a făcut să aleg Sibiul, dar nu am uitat nici o clipă Iașiul. (…) Trebuie să ne unim forțele. Am învățat că peste tot unde am primit premii importante a trebuit să arăt prin tot ceea ce facem că suntem de trei ori mai buni ca să primim recunoaștere de unu la unu. Nu vă lăsați ademeniți de politic. Încercați să folosiți forța politicului impunând. Dacă adun ultimele patru teme ale festivalului și le pun într-o frază, probabil că acea frază ar da conținutul a ceea ce înseamnă un rost în viață: din iubire, cu pasiune, construim încredere pentru a putea dărui.”, Constantin Chiriac

Ilustrul om de teatru, George Banu, prieten al mediului teatral și academic sibian, precum și o prezență constantă în cadrul FITS, întâmpină cu bucurie decizia universității ieșene:

„Constantin Chiriac s-a impus ca un om al tuturor posibilităților, ca un rebel împotriva imposibilului: aceasta îi constituie esența identității. Neacceptarea imposibilului i-a fost legea, impulsul neobosit. Chiriac își surprinde partenerii devalorizând modestia pe care o asimilează unei virtuți inutile, mediocre, fără impact. El reclamă curajul pariurilor radicale, orgoliul victoriilor obținute prin afirmarea unui ego ce nu se sfiește, nici retrage în umilință, ci dimpotrivă se consacră unor proiecte imposibile. Victoria, pentru a fi obținută, reclamă o nelimitată încredere în sine. O absență de temeri, o dăruire lipsită de reticență! Constantin Chiriac e un om al sinergiilor. (…) În teatrul pe care îl conduce, în festivalul pe care l-a creat, în universitatea în care s-a implicat, el cultivă schimburile, produce energii prin asocieri neprevăzute, derutează ordinea instituită! Și astfel face din sinergie principiul său de lucru. În spiritul lui Peter Brook, el nu se limitează la puritatea unui domeniu, a unei singure opțiuni. Și de aceea, faptul de a fi onorat într-o universitate a Artelor ca cea de la Iași e total legitim. (…) Chiriac cultivă prietenia ca valoare centrală într-o lume unde, deseori, ea lipsește, într-o comunitate teatrală unde e profund necesară. Dar totodată respectă convingerea lui Aristotel: «cine are mulți prieteni, nu are prieteni». El practică exigența prieteniei ca morală, dar, totodată, adoptă intransigența față de trădare, de lașitate, de murdărire a acestei virtuți cardinale.”, George Banu