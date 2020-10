Sibianul care a fugit din spital – Familia îl caută cu disperare de patru zile

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sibianul care zilele trecute a fugit din Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu este căutat cu disperare de familie. Nimeni nu mai știe nimic de el de luni. Nici poliția nu a reușit încă să-l găsească. Dacă îl vedeți, sunați la 112!

Pîncotan Ioan a ajuns la spital, luni, fiind însoțit de surorile lui. A venit cu ele din Apoldu de Sus fiindcă nu se simțea bine. Rudele lui spun că în ultima perioadă a fost apatic, retras, nedorind să participe la activițățile cu familia. Comportamentul lui i-a îngrijorat pe apropiați, astfel că s-au dus la Urgențe pentru a descoperi ce are.

„Unchiul a plecat cu mătușile mele la spital, cu surorile lui. Se pare că are afecțiuni psihice. S-a dus la spital pentru un consult. El credea că are COVID-19, dar rezultatul a ieșit negativ. Nu știm exact ce are, dar de vreo trei săptămâni, de când s-a întors din Anglia, era schimbat. Nu a vrut să ne zică ce i s-a întâmplat. Nu stătea cu surorile lui nici la masă, stătea mai mult singur, nu voia să zică nimic. De asta s-au dus la spital cu el. Acolo l-au internat, iar mătușile mele au plecat acasă. În aceeași zi, le-ar fi zis asistentelor că merge la baie și a fugit. Nimeni nu mai știe nimic de el”, a povestit, pentru Ora de Sibiu, nepoata lui Ioan, Cristina.

Bărbatul nu are telefon mobil și nici nu cunoaște pe nimeni în Sibiu. Până să plece în Anglia, acesta a locuit la Timișoara. De numai trei săptămâni a venit în județ, la Apoldu de Sus.

Acesta are 46 de ani, înăltime de 170 cm, greutate 70kg, păr de culoare castaniu, tuns scurt, calviție parțială și ochi albaștri. La data dispariției purta tricou verde, pantaloni sport bleumarin, încălțăminte sport maro și o geacă maro.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la acest bărbat sunt rugate să apeleze 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.