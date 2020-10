Spitalul Militar Sibiu ar putea deveni spital suport Covid – Se poartă discuții

⇓ Ascultă știrea ⇓

În condițiile în care Spitalul Județean Sibiu este arhiplin, iar locurile destinate pacienților cu coronavirus sunt demult ocupate în totalitate, autoritățile sibiene caută soluții pentru suplimentarea locurilor destinate pacienților infectați. Pentru acest lucru reprezentanți ai Spitalului Județean și ai DSP-ului au avut o întâlnire cu conducerea Spitalului Militar din Sibiu. Procedurile sunt abia la început, dar Spitalul Militar ar putea deveni în viitorul apropiat spital suport covid.

Întâlnirea dintre directorul medical al spitalului Județean, Florin Grosu, directorul DSP Sibiu, Gabriel Budescu și comandantul Spitalului Militar Sibiu, Florian Moga, a avut loc vineri dimineața.

”Am avut o întâlnire de principiu. Cei de la Spitalul Militar au arătat o disponibilitate foarte mare, iar acesta este primul pas. Noi am avut și în trecut colaborări foarte bune. Am discutat, ei trebuie acum să își rezolve niște probleme de logistică, care nu se pot rezolva chiar peste noapte. Și în final nu cei de aici sunt cei care hotărăsc. Noi putem face doar propuneri. Dar am găsit deschidere și sperăm să se definitiveze discuțiile pentru a veni în ajutorul cât mai multor locuitori ai județului”, a spus Florin Grosu, directorul medical al Spitalului Județean Sibiu.

Liliana Coldea, managerul Spitalului Județean Sibiu, a fost însă ceva mai optimistă în declarații. ”A fost această vizită, este adevărat, cu toții suntem dispuși la colaborare, dar nu depinde de noi. Spitalul trebuie introdus pe lista spitalelor suport covid, iar pentru asta trebuie făcute niște demersuri. Aici intervine DSP-ul, ei trebuie să se ocupe de aspectele birocratice, de cereri la ministere. Am înțeles că se vor începe procedurile, așa că pot afirma că în viitorul foarte apropiat Spitalul Militar ne va ajuta, intrând în acest circuit”

Dacă Spitalul Militar Sibiu va intra în ”rețeaua” spitalelor suport covid ar însemna o gură de aer pentru logistica, dar și pentru medicii de la județean. Spitalul Mlitar ar putea pune la dispoziție paturi la ATI, dotate cu ventilatoare, la fel și locuri în saloane pentru tratarea cazurilor covid.