A murit Sir Sean Connery. S-a stins din viață la 90 de ani

Actorul Sir Sean Connery, cunoscut pentru portretizarea lui James Bond a decedat. Actorul a sărbătorit împlinirea a 90 de ani în august.

Actorul scoţian a fost cunoscut mai ales pentru portretizarea lui James Bond, fiind primul care a adus rolul pe marele ecran, conform Mediafax. A apărut în şapte dintre thriller-urile de spionaj. Cariera sa de actorie a durat zeci de ani, iar numeroasele sale premii au inclus un Oscar, două premii Bafta şi trei Globuri de Aur.

Printre celelalte filme ale lui Sir Sean se numără The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade şi The Rock. El a fost considerat în mare măsură ca fiind cel mai bun actor care a jucatrolul agentului 007 în franciza de lungă durată. Oscarul său a venit în 1988, când a fost numit cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din The Untouchables.

În august, a sărbătorit 90 de ani.

Sursa: Mediafax