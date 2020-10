Simona Halep, confirmată pozitiv cu Coronavirus – „Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Celebra tenismena Simona Halep a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus.

Aceasta a anunțat pe contul ei de Twitter că s-a infectat cu noul coronavirus. Jucătoarea a anunțat că se va autoizola acasă pentru recuperare și că are simptome ușoare.

„Bună tuturor, am vrut să vă anunț că am fost testată pozitiv la COVID-19. Mă autoizolez acasă și mă recuperez, am simptome ușoare. Mă simt bine … vom trece prin asta împreună”, scrie Simona Halep.