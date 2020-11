VIDEO – Hermnnstadt pierde pe mâna ei cu Craiova – Albes: ’’Sunt mândru de jucătorii mei’’

⇓ Ascultă știrea ⇓

FC Hermnnstadt a pierdut sâmbătă seară cu 0-1 meciul jucat ’’acasă’’ la Mediaș cu CSU Craiova. Sibienii au ratat o sumedenie de ocazii, printre care și un penalty. Patru meciuri fără victorie a înregistrat Hermannstadt în luna octombrie în Liga 1, două egaluri și două înfrângeri.

Unicul gol al partidei de la Mediaș a fost marcat de Nicușor Bancu, în minutul 33, din pasa lui Dan Nistor. Sibienii au ratat șansa egalării 3 minute mai târziu, când penalty-ul lui Mayoral a fost blocat de Pigliacelli.

„Am pierdut, dar sunt mândru de jucătorii mei. Am jucat cu un rival puternic. Am avut ocazii, inclusiv un penalty ratat, dar acesta e fotbalul. Nu cred că jucătorii mei au fost temători. Am reușit să ne îmbunătățim jocul cu trecerea timpului. După pauză am fost mult mai aproape de gol. Uneori nu înțeleg deciziile arbitrilor (n.r. întrebat fiind despre protestele din timpul jocurilor), dar am încercat doar să-mi încurajez echipa, nu-mi place să vorbesc despre arbitraj”, a declarat Albes.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

FC Hermnnstadt joacă în etapa viitoare în deplasare la Sf. Gheorghe.