Agenţia de evaluare financiară europeană păstrează ratingul României: Măsurile Guvernului PNL, ca răspuns la pandemie, au fost eficiente

⇓ Ascultă știrea ⇓

Evaluarea României rămâne la nivelul BBB – ”investment grade”, confirmând faptul că mediul economic și politicile guvernamentale din acest an creează cadrul propice pentru investiții. Este decizia Agenţiei de evaluare financiară europeană, Fitch Ratings, care arată multă încredere în măsurile economice luate de Guvernul PNL în plină pandemie.

Fitch a premiat Guvernul PNL pentru eficiență în gestiunea puținelor resurse publice și apreciază faptul că, pentru restabilirea echilibrului bugetar, nu a apelat la majorare de impozite, așa cum au făcut guvernele precedente. Guvernul PNL a reușit să treacă țara prin criză sanitară și economică, fără să introducă impozite noi sau să le majoreze pe cele actuale, dimpotrivă, chiar a redus unele dintre acestea: accize la carburanți, impozite pe munca parțială. Acesta este semnul cel mai clar al unei guvernări eficiente.

Raluca Turcan: ”La preluarea guvernării stocurile de materiale erau zero, stocurile de medicamente erau zero, iar sistemul public de sănătate era la pământ”

Vicepremierul Raluca Turcan subliniază faptul că evaluarea pozitivă a României este cu atât mai importantă, cu cât, la începutul pandemiei, Guvernul PNL a descoperit care este cu adevărat starea sistemului sanitar. „Spre deosebire de celelalte guverne, Guvernul Orban are două mari atuuri. Unul este dat de modul performant în care am gestionat criza sanitară şi criza economică. Să nu uităm de situația pe care am găsit-o în momentul preluării guvernării: stocurile de materiale erau zero, stocurile de medicamente erau zero, iar sistemul public de sănătate era la pământ. Toate acestea erau dublate de datorii uriaşe de la Fondul Unic de Sănătate până la plata concediilor medicale sau plata furnizorilor pentru lucrările efectuate. Celălalt atu ține de felul în care am reușit să deblocăm absorbția de fonduri europene. În primele nouă luni din 2020 am reuşit să atragem 2,6 miliarde de euro şi avem proiecte semnate pentru încă 3,2 miliarde de euro. Ca o comparaţie între ce a fost şi ce există în momentul de faţă în România, în guvernarea PSD, anul trecut, 1 miliard de euro atraşi. Avem cea mai mare rată de absorţie a fondurilor europene de la momentul integrării în Uniunea Europeană”, a declarat Turcan.

Avantajele României

Totodată, vicepremierul a subliniat măsurile economice luate de liberali: s-a trecut rapid de la un model de creștere economică bazat pe consum și importuri masive, într-unul bazat pe stimularea ofertei prin investiții publice și private. ”Faptul că în primele 9 luni ale anului 2020 s-au realizat cele mai mari investiții din ultimii 30 de ani, de peste 30 de miliarde de lei, nu putea să treacă neobservat de către analiștii financiari”, subliniază Raluca Turcan. În plus, România are cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene de la aderarea țării la UE, metodă inteligentă prin care liberalii au finanțat politicile sanitare anti-Covid, politicile economice și sociale, dar au alimentat indirect și bugetul public, puternic dezechilibrat în anii anterior. ”În plus, a contat și Programul Național de Investiții și Relansare Economică, cel mai onest și îndrăzneț program de dezvoltare economică, axat pe investiții cu factor de multiplicare în economie și pe pachete de sprijin țintite pentru toate categoriile de operatori economici: micro, IMM și mari contribuabili, implementat în procent de peste 50% în numai 3 luni”, spune vicepremierul Raluca Turcan.

Aceste reușite ale Guvernul PNL, realizate într-un timp record, au cântărit enorm în balanța evaluatorilor externi. Cu toate acestea, premiul primit de liberali săptămâna trecută nu este un cec în alb pe perioadă nedeterminată. Este doar o apreciere și o recunoaștere a tendinței pozitive pe care a fost orientată România în primele luni din acest an. Altfel spus, România se îndreaptă în direcția corectă!

În plină creștere economică, Fitch Ratings a retrogradat România din cauza politicilor absurde ale PSD

La începutul anului 2019, în plină creștere economică și fără nicio tensiune generată de șocurile externe și interne ale pandemiei, România era avertizată de agențiile de evaluare a riscului de țară încă de prin primăvară și mai târziu retrogradată din cauza politicilor economice promovate de PSD, din cauza modificărilor intempestive de impozite și taxe, precum și din cauza dezechilibrelor deosebit de grave acumulate, mai ales în plan bugetar și în cel comercial.