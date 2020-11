Incalzeste-ti toata casa sau mai multe incaperi cu un semineu pe lemne!

⇓ Ascultă știrea ⇓

De cele mai multe ori pentru incalzirea locuintei, unii oameni aleg varianta cea mai simpla si comoda optand pentru o centrala termica, indiferent ca locuiesc la casa sau bloc, in timp ce altii isi incalzesc intreaga locuinta sau mai multe incaperi cu ajutorul unui semineu, sobe tip centrala sau termosemineu prin distributia aerului cald cu tubulatura izolata.

Astfel, mai jos va prezentam cele doua posibilitati de incalzire, si modul cum se poate incalzi intreaga locuinta de la o singura sursa de caldura.

Cele doua sisteme de incalzire a intregii locuinte sunt impartite in doua categorii:

Sistem de distributie a aerului cald prin tubulatura cu AER CALD Sistem de incalzire cu termosemineele ( seminee tip centrala) pe APA

Pentru ca tu sa faci alegerea potrivita pentru incalzirea locuintei cu semineuri, in cele ce urmeaza iti vom prezenta care varianta dintre cele doua este ideala pentru tine si familia, bucurandu-te astfel de caldura fara griji.

1.Sistem de distributie a aerului cald prin tubulatura cu AER CALD

Incalzirea printr-un sistem de distributie a aerului cald prin tubulatura este o solutie mai economica, accesibila si confortabila. Asadar, pentru instalarea unui astfel de sistem trebuie avut in vedere ca cel mai bine este ca semineul sa fie amplasat central in locuinta, pentru ca traseul de distributie sa raspandeasca caldura in acelasi timp spre toate incaperile casei. Insa daca semineul se afla intr-un colt al casei sau intr-un spatiu mai retras, distributia cu aer cald este mult mai dificila de realizat, iar diferentele de temperatura dintre camere ar fi mari, creand astfel un disconfort major.

Un alt aspect important il reprezinta necesitatea unei constructii ca la termosemineele clasice, in care tubulatura sa fie mascata. Deci o astfel de distributie nu poate fi realizata de catre o soba de sine statatoare, deoarece ea nu presupune un montaj de constructie. Un semineu construit in acest mod la final va arata ca un semineu clasic, care in spatele a ceea ce ochiul liber nu poate vedea, el isi va face treaba de distributie la interior.

Totusi atunci cand se alege un astfel de sistem de distributie cu aer cald, exista si un dezavantaj care poate fi neplacut, si trebuie discutat inainte, pentru ca exista posibilitatea ca sunetul sau zgomotul ambiental sa fie transmis prin tubulatura dintr-o incapere in alta.

Atunci cand nu mai arde focul in semineu pentru incalzire incaperi cu aer cald, nici caldura nu va mai fi transmisa prin tubulatura in alte camera, acest lucru poate fi si un avantaj, dar si un dezavantaj.

Prezinta un avantaj atunci cand iti doresti pentru locuinta ta, casa de vacanta sau cabana caldura instant, acest lucru fiind posibil imediat dupa aprinderea focului in semineu, realizand caldura si in celalate incaperi. Spre exemplu la termoseminee procesul de incalzire initial dureaza mai mult, fara a fi resimtit imediat confortul termic. Asadar acesta reprezinta varianta ideala de incalzire pentru proprietari de cabane, pentru ca este o investitie mica si cu confort instant, incalzind cu succes incaperile intr-un timp scurt, creand o ambianta placuta pentru familie.

Insa este un dezavantaj pentru sistemul prin tubulatura functioneaza doar atunci cand focul este mentinut in semineu, avand nevoie de o alimentare regulata. Astfel este necesara realimentarea semineului daca va doriti confort termic si peste noapte.

Exista mai multe varianta de incalzire prin distributuia de aer cald prin tubulaturi, precum:

De pe focarele de tip caseta cu ventilator ( pentru incaperi ce se afla la distante apropriate de semineu)

Incalzirea prin distributie de aer cald prin tubulaturi cu ajutorul unui ventilator (ideal pentru folosirea unui numar mai mare de incaperi, si incaperi aflate la distante mai mari fata de semineu)

Distributia/conventia naturala ( pentru incaperile alaturate sau pentru cele de la etaj, deasupra incaperii unde este semineul)

Focarele tip caseta cu ventilator – sunt prima modalitate de distributie a aerului cald, fiind vorba de o distributie fortata, iar acesta gama de focare cuprinde mai multe modele cu caseta cu cate 2 ventilatoare incorporate. Au un randament ridicat, realizand un consum redus de lemne, eficienta arderii si reziduuri minime de cenusa. Aceste modele fac parte din clasa energetica de consum A+ cu specificatii tehnice foarte bune. Totodata permit si racoradrea unor camere suplimentare pentru incalzirea lor prin convectie datorita ventilatoarelor. Focarele sunt echipate si cu termostat de pornire/oprire automata a ventilatoarelor, fiind dotate cu trepte de reglaj manual, fara termostat.

Incalzirea prin distributie de aer cald prin tubulaturi cu ajutorul unui ventilator – acesta fiind cea mai complexa, iar ventilatorul trebuie instalat in pod, si atunci cand aerul cald ajunge sus prin tubulatura mai mare in ventilator, si cu ajutorul unui termostat de comanda acesta incepe sa functioneze, distribuind aerul cald catre fiecare incapere de jos. De asemenea, pentru un astfel de sistem de incalzire trebuie sa existe comunicare intre camerele in care se va face incalzirea, si camera de unde se trage aerul cald din hota seminului – fiind necesare grile de ventilatie pe usa, grile de ventilatie intre camera si traseul de retur al aerului.

Distributia/convectia naturala – acesta este ultima varianta de incalzire a intregii locuinte cu aer cald, fiind optiunea de incalzire naturala si nu fortata. Acesta prezinta un avantaj mare prin faptul ca este independenta, fara a depinde de ceva anume precum curent sau pompe, facand-o astfel una dintre cele mai bune variante de incalzire a locuintei. Singurul minus al acestui sistem de incalzire este limitarea numarului de incaperi pe care il poate incalzi, deoarece procesul este unul 100% natural si se bazeaza pe urcarea fizica a aerului cald prin tubulaturi din hota semineului. Desi are un randament mai scazut comparativ cu primele variante, aceasta are si costurile mai reduse, si este o sursa independenta de caldura fiind un mare avantaj!

Sistemul de incalzire a intregii locuinte prin convectie cu aer cald are nevoie de următoarele accesorii: mantale de distributie, tubulaturi rectangulare, tubulaturi rotunde izolate si flexibile pentru pierderi minime de caldura pe traseu, grile cu reglaj sau anemostate, termostate si potentiometre si sisteme de protectie in cazul unei pene de curent.

2.Sistem de incalzire cu termosemineele (seminee tip centrala) pe APA

Alegerea unui astfel de sistem de incalzire este in topul preferintelor clientiilor de pe piata termica, avand la baza un principiu simplu si anume: cu un termosemineu se incalzeste intreaga locuinta sau concomitent mai multe camere prin calorifere sau pardosea.

Incalzirea locuintei cu apa se poate realiza prin doua tipuri de dispozitive:

termosemineele clasice; cele care se incastreaza

termosemineele de tip soba; de sine statatoare

Termosemineul clasic – functioneaza ca o centrala pe lemne, dar care este ajutat de un boiler/puffer pentru incalzirea apei din calorifere/pardosele. Pentru termosemineu este nevoie de construirea sau incastrarea lui.

Marele plus al termosemineului este amplasarea lui directa in living, fara a mai fi nevoie de o camera tehnica, astfel nu mai exista riscul pierderii de caldura in afara locuintei, asa cum se intampla la centrala pe lemne, unde pierderile de caldura nu sunt fructificate pentru interiorul casei.

Exista o gama variata de modele de termoseminee precum cele incastrabile, robuste si cu usa de fonta sau cele cu samota interioara, ce determina o ardere cat mai completa si o sticla curata, dar si depunderi de funingine reduse. Sunt disponibile in mai multe dimensiuni si diferite stiluri (semineu pe colt, cu deschidere verticala), ideale pentru orice locuinta. Si in final dupa ce constructia va fi realizata, acest tip de incalzire va arata exact ca un semineu clasic pe lemne.

Pentru constructia unui semineu tip centrala trebuie avute in vedere si costurile adititionale, care pe langa focarul pentru termosemineu mai necesita piese de instaltie, automatizare si punerea in functiune, dar si manopera de instalator.

Focarele pentru termoseminee sunt disponibile intr-o gama variata de modele: cu sticla pe 2 laturi – frontala + laterala stanga/dreapta, tip tunel cu 2 fete paralele din sticla sau cu sistem de deschidere verticala a usii. Desi termoseminee vin intr-o gama larga de modele, trebuie mentionat ca nu exista variante cu mai mult de 2 laturi de sticla, deoarece mai multe laturi de sticla ar insemna ca nu mai exista peretii de apa necesari pentru schimbul de caldura.

Costurile unui astfel de sistem sunt mai mari, fata de distributia cu aer cald, insa acestea au avantajul de a fi mai confortabile, spre exemplu exista posibilitatea de a monta termostate in fiecare camera stabilind temperatura dorita, si totul printr-un mecanism modern si simplu.

De altfel o mare parte din termoseminee se gasesc montate, fiind printre favoritele proprietarilor de cabane, pensiuni, case de vacanta sau chiar si pentru zonele unde nu exista gaz, oferind un confort termic crescut. Iar cu ajutorul unui puffer in care se stocheaza surplusul de energie, poti face focul ziua si vei avea autonomie si in timpul noptii, nimic mai placut decat sa stii ca ai siguranta caldurii fara deranj sau trezit la ore tarzii din noapte.

Termoseminee tip soba – este alternativa termoseminului obisnuit, asdar acesta soba de fonta tip centrala, poate fi legata la calorifere/pardosea pentru incalzirea mai multor incaperi prin burlan semineu ( 2-3 incaperi + camera de ardere) in sistem deschis de functionare.

Acest tip de soba centrala pe lemne are o serie de avantaje precum costuri mai mici, economisirea spatiului,costul manoperii si lipsa incastrarii, fiind o sursa de la sine statatoare. Deci acest tip de soba pe apa necesita doar legatura la cosul de fum, devenind o optiune mult mai accesibila decat un semineu tip centrala.

Totusi, termosobele au si ele un mic dezavantaj, lipsa posibilitatii de a incalzi suprafete mari, dezvoltand o putere calorica mai mica. Astfel soba pe lemne poate fi alegerea perfecta pentru casele de vacanta, cabane sau alte spatii mai restranse, deoarece acestea pot incalzi incaperea unde sunt amplasate, si aditional 2-3 calorifere.

Dispun de performante ridicate, dar si specificatii bune, si un design placut ce completeaza perfect orice locuinta, incalzind cu succes suprafete intre 80-100mp.

In final, cel mai important lucru este sa intelegem ca puterea calorica obtinuta din lemne este aceasi, indiferent ca arde intr-un semineu, termosoba sau termosemineu, insa modul cum este distribuita si folosita caldura face diferenta!

Si pentru ca suntem cu totii diferiti, vom intalni oameni care prefera sa aiba caldura produsa treptat sau oameni care isi doresc sa aibă caldura instat, bucurandu-se de confortul termic imediat ce au venit acasa sau in casa de vacanta. Astfel, alegerea cea mai buna pentru incalzirea locuintei sau a casei de vacanta iti apartine, stiind exact care sunt nevoile, dorintele si gardul de caldura dorit pentru caminul tau.

La Pefoc.ro gasesti o varietate de sisteme de incalzire disponibile, in functie de tipul, stilul si nevoile tale pentru ambianta si caldura potrivita. Accesand site-ul pefoc.ro vei gasi si o gama mare de accesorii necesare semineelor, termosemineelor, sobelor, etc, dar si gratare pentru gradina, cuptoare de pizza.