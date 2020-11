Bogdan Trif are coronavirus – „Nu am o formă gravă a bolii”

Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, are coronavirus. Acesta a făcut anunțul pe pagina de Facebook.

Trif spune că nu se aștepta ca rezultatul testului pentru COVID-19 să fie pozitiv, fiindcă a respectat măsurile de protecție.

„Astăzi am fost diagnosticat cu COVID-19. Nu mă așteptam ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru că mi-am luat toate măsurile de protecție: am purtat mască, m-am spălat și dezinfectat constant pe mâini. Din fericire, nu am o formă gravă a bolii”, a scris Bogdan Trif pe Facebook.

Acesta le-a mulțumit medicilor care l-au consultat și a precizat că se află în izolare.

„Țin să le mulțumesc, și aici, medicilor care m-au examinat și mi-au prescris tratamentul adecvat. M-am izolat și respect întocmai indicațiile medicale”, a mai scris Trif.