Configureaza-ti singur cosul de fum din inox pentru soba sau semineu!

Orice instalatie de incalzire necesita pentru functionarea sa optima, instalarea unui cos de fum de calitate superioara, cu rolul de a evacua gazele arse si fumul generate, in cele mai sigure conditii. Cosul de fum, devine astfel, unul dintre cele mai importante elemente, caruia ii trebuie acordata o atentie maxima atat in alegerea modelului potrivit spatiului, cat si in procesul de montare si de racordare la semineu lemne pret.

Cosurile de fum din inox sunt o alegere foarte buna si chiar recomandata de specialisti, cu avantaje notabile si demne de luat in considerare: nivel ridicat de performanta, aplicabilitate si eficienta maxima, grad inalt de flexibilitate (fiind usor de fabricat in diverse variante si dimensiuni, dar si usor de instalat), rezistenta mare (inoxul este rezistent la conditii meteorologice diverse sau reactii chimice), greutate redusa (usor de transportat), tehnologie avansata.

Un bun exemplu si recomandare de astfel de cosuri de fum sunt sistemele de inox de la Pefoc.ro: cosurile de fum Vektor si Carbon, cu posibilitate de configurare a cosului de fum direct de catre client.

Sistemele de cos de fum din inox izolat Vektor si Carbon sunt 2 kituri de evacuare profesioniste si performante, fabricate din materiale inalta calitate: otel rezistent, izolatie groasa de 50 mm, rezistenta mare la coroziune, mediu acid si intemperii, asigurand calitate si un maxim de siguranta. Mai mult decat atat, acestea sunt certificate si testate conform reglementarilor europene in vigoare, pentru ca tu sa ai parte de un sistem de incredere si sigur pentru evacuarea din semineu norvegian, soba pe peleti sau centrala pe lemne.

Cosurile de fum din inox Vektor si Carbon sunt concepute pentru evacuarea gazelor de ardere provenite din sursele de caldura care functioneaza cu combustibili lemnosi, gazosi sau lichizi. Sunt prevazute cu izolatie continua, cee ce face ca temperatura suprafetei exterioare sa fie foarte scazuta, aducand un plus de siguranta in exploatare, mai ales iarna, cand temperaturile scad sub -20 grade Celsius.

In plus, un alt avantaj insemnat al acestor hornuri este usurinta si rapiditatea de montaj si la manipulare, datorita greutatii reduse si a tehnicii de imbinare performanta de care dispun.

In functie de fiecare proiect si locatia in care doriti instalarea unui kit de cos de fum, acestea pot fi configurate in diverse moduri, avand chiar posibilitate de deviere a traseului de fum. Astfel, aceste sisteme pot fi amplasate in locuri unde cosurile de fum traditionale zidite nu pot fi montate.

Cos de fum inox Vektor 50 SKD

Daca esti in cautarea unui cos de fum performant, cu specificatii de top si configuratie proprie, iti recomandam sistemul de cos de fum Vektor 50 SKD – fabricat din otel inoxidabil ideal pentru sursele de incalzire modern, pe diferiti combustibili: lemne, gaz, ulei. Se diferentiaza de alte cosuri de fum prin varietatea de diametre disponibile, rezistenta la intemperii, coroziune si mediu acid.

Certificat sa fie montat la o distanta de 50 mm fata de orice piesa/mobilier din lemn, ceea ce il face un produs de incredere si sigur. Sistemul de tip dublu perete, cu grosime mare a vatei izolatoare de 50 mm, permite o temperatura foarte ridicata de lucru, de pana la 600 grade Celsius. Are asigurata o garantie de 10 ani.

Peretele exterior al unui cos de fum inox Vektor este rezistent la zgarieturi, insa pentru un aspect mai elegant, acesta se poate vopsi electrostatic in culoarea neagra. Kiturile de cos de fum din inox Vektor sunt certificate, testate si verificate pana la cel mai mici detalii si componente, fiind un element de incredere, profesionist si care ofera siguranta in evacuarea gazelor din semineu, soba sau centrala.

Cos de fum inox negru Carbon 50 SKD

Cosurile de fum Carbon sunt si ele gama de burlane premium, fiind prevazute cu perete dublu cu sectiune circulara, cu grosime mare a vatei izolatoare de 50 mm, ideale pentru evacuarea gazelor de ardere provenite de la seminee pe lemne sau sobe tip semineu.

Acestea sunt fabricate dintr-un material special – otel galvanizat de inalta clasa, vopsite electrostatic. Astfel, cosul de fum este pregatit sa faca fata schimbarilor meteorologice, socurilor si zgarieturilor.

Nici factorul design, nu este neglijat, ci din contra: cosul de fum are un design special, deosebit, iar culoarea neagra ii ofera un plus de eleganta si bun gust.

In ceea ce priveste disponibilitatea sa, cosurile de fum Carbon sunt disponibile in diametre de la fi 130, pana la 250, insa la cerere se pot realiza si pe diametre mai mari. Sunt ideale pentru constructia evacuarilor de gaze arse si fum provenite de la sursele de incalzire pe gaz, lemne sau ulei, prezentand o rezistenta mare la intemperii, coroziune si mediu acid.

Aceste sisteme sunt fabricate din materiale de calitate inalta: otel inoxidabil tip tip 1.4404 la interior si otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, la exterior.

In video-ul de mai jos puteti vizualiza procesul de montaj al unui kit cos fum din inox izolat CARBON pe exteriorul casei.

Configurator personalizat – simplu si rapid, in doar cativa pasi

Configureaza-ti modelul preferat alegand dintre toate optiunile de personalizare disponibile

Cel mai mare beneficiu al acestor tipuri de sisteme de cos de fum din inox izolat este posibilitatea de va configura si calcula singuri pretul unui astfel de sistem in functie de diametrul cosului, inaltimea totala, tipul de racord, baza si terminatia cosului prin calculator cos fum inox, precum si optiuni aditionale in ce priveste etansarea, deviatiile sau trecerile prin perete si necesitatile de proiectare ale sistemului termic al locuintei:

Calculul pretului unui horn din inox este acum la indemana oricui – simplu, rapid si exact.