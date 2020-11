FOTO: Sibian cu cancer, infectat cu COVID: „Stau în ploaie și aștept. Ceilalți s-au îngrămădit în fast food”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Fiecare pacient care ajunge în aceste zile la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, fiind suspect sau infectat cu noul coronavirus, trăiește o adevărată dramă. Sunt oameni care nu ajung de drag la spital, sunt oameni îngrijorați, sunt oameni care nu pot respira ori care nu mai scapă de tuse sau febră. Cu toții vin pentru a fi consultați de medicii infecționiști ai spitalului și, fiindcă, aceștia sunt doar doi la număr, pacienții nu au încotro și trebuie să aștepte ore întregi. S-au montat corturi de triaj – unele speciale pentru cei deja confirmați, iar altele pentru cei care sunt suspecți, s-a pus în funcțiune și un fast-food vechi, iar Sala Sindicală a spitalului a devenit și ea zonă de așteptare. Însă tot nu e suficient. Oamenii așteaptă în continuare în frig, afară, iar unii stau claie peste grămadă într-o încăpere mică.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu ziua de marți arată la fel ca cele anterioare. Sibienii confirmați cu noul coronavirus sau cei care suspectează că sunt infectați au venit la control. Spațiile amenajate unde aceștia așteaptă să le vină rândul sunt pline, astfel că mulți dintre ei n-au de ales și stau în ploaie, în curtea spitalului.

Sibian bolnav de cancer și infectat cu Covid

Printre pacienții de marți de la Județeanul din Sibiu se numără și un sibian. Pe lângă infecția cu virusul SARS-CoV-2, acesta are și probleme oncologice. Nu a mai prins loc în sălile de așteptare, astfel că, până să-i vină rândul la control, stă afară, în ploaie și în frig.

„Sunt infectat cu coronavirus și am venit la spital pentru o reevaluare, fiindcă am probleme de respirație. Am venit să văd ce am. M-am consultat cu medicul de familie mai întâi, care mi-a spus să vin aici pentru o evaluare. Eu am și cancer, probleme oncologice, m-am îngrijorat și am venit. Dar de mai bine de o oră stau în ploaie”, spune W.G., sibianul care așteaptă să fie consultat.

Claie peste grămadă în fast-food

Zeci de pacienți așteaptă marți să fie consultați. Stau înghesuiți în vechiul fast food, care deservește drept sală de așteptare. Nu se simt bine, au probleme de respirație și alte simptome. Unii dintre ei nu poartă nici masca de protecție corect, chiar dacă stau înghesuiți într-o încăpere mică…

Două corturi de triaj nefuncționale

În prezent, două dintre corturile amenajate în curtea Spitalului Județean Sibiu nu sunt funcționale. Unul a fost demontat și strâns, fiindcă aici urmează să fie amplasate containere unde să fie primiți pacienții confirmați. Celălalt cort este în continuare în picioare, însă nu poate fi folosit în condiții de vreme rea.

„Zona unde a fost cortul respectiv este o zonă în reamenajare. Acolo vor fi amplasate containere. Cât despre celălalt cort, nu poate fi folosit pe vreme nefavorabilă, e un cort simplu, nu poți băga oamenii în el. Când vremea a permis, l-am folosit. (…) În aceste corturi primeam pacienții confirmați. Acolo se regândește zona, pentru a fi oferite condiții mai bune”, spune Decebal Todăriță, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

Aceste două corturi, în prezent nefuncționale, deserveau pacienților deja confirmați. Potrivit purtătorului de cuvânt al SCJU, pacienții cu Covid-19, care sosesc la spital, sunt redirecționați către noua sală de așteptare, și anume Sala Sindicală. Pacienții suspecți de Covid-19 sunt aduși în alte corturi de triaj, care sunt încălzite și funcționale.