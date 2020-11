Mărirea numărului de paturi, teste rapide, relocarea medicilor specialiști acolo unde este nevoie de ei și cooptarea medicilor de familie în procesul de triaj sunt măsurile urgente care s-au luat în Sibiu în urma creșterii numărului de persoane infectate cu virusul SARS CoV – 2. Vicepremierul Raluca Turcan, alături de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, au avut astăzi mai multe discuții cu factorii de decizie în domeniul sănătății la nivel local. ”România se confruntă cu o creștere a numărului de persoane infectate cu virusul Sars Cov 2 și avem obligația să limităm această extindere e infectărilor. La Sibiu, situația este de asemenea îngrijorătoare. Cazurile în municipiu au trecut de 6 infectări la mia de locuitori. Prin urmare, se impune un efort maxim, comun, solidar, pentru a nu ajunge la carantinarea localităților, afectarea activității economice și pentru a ne întoarce cât mai curând la o situație mai sigură din punct de vedere sanitar”, a declarat Raluca Turcan.

136 de paturi în plus pentru pacienții infectați cu virusul SARS CoV – 2

Vicepremierul spune că autoritățile acționează pe două direcții: întărirea sistemului sanitar și respectarea restricțiilor deja existente și diminuarea altor posibile focare. ”Pentru aceasta, într-un efort comun cu autoritățile locale și județene am reușit să organizăm: 136 de paturi în plus, alături de cele 371 existente deja la nivelul spitalului județean, dintre care 22 de paturi în plus ATI la Spitalul Județean, 10 paturi în plus ATI la Spitalul Militar, 2 paturi ATI la Spitalul Agnita, 2 paturi ATI la Spitalul Mediaș; teste rapide, cu exactitate de 97 la sută, în UPU și centrele sociale pentru persoanele simptomatice; medici specialiști integrați în sistem, acolo unde este nevoie de ei; cooptarea medicilor de familie în procesul de triaj, cu decontarea a 105 lei pentru fiecare caz”, a precizat Raluca Turcan.

Efortul medicilor trebuie susținut cu responsabilitatea cetățenilor

”Obiectivul trebuie să fie acela de a limita răspândirea bolii”, spune Raluca Turcan, cerându-le sibienilor să limiteze relațiile sociale în această perioadă și să respecte toate normele de securitate sanitară. ”Vă rugăm să faceți un efort pentru următoarele două săptămâni și să limitați deplasările și întâlnirile. Știu că asta afectează viața socială și relațiile interpersonale, dar este cel mai bun lucru pe care îl putem face acum ca să fim sănătoși. Dragi sibieni, este pentru o perioadă scurtă, dar trebuie făcut acest lucru. Sunt țări în Europa unde orașe întregi trăiesc cu măsuri extrem de restrictive de săptămâni întregi. Nu vrem să ajungem acolo. Dar trebuie să ne ferim și să fim cu toții solidari și responsabili. Pentru noi și pentru cei dragi. Vă rog din suflet să aveți grijă de sănătatea dumneavostră și a celor dragi respectând aceste recomandări ale specialiștilor!”, a mai spus Turcan.