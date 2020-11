Guvernarea liberală a deschis un nou drum pentru România

⇓ Ascultă știrea ⇓

„Primul an de guvernare PNL este, poate, cel mai dinamic an pe care l-a avut România până acum” spune Raluca Turcan. Vicepremierul afirmă că guvernul PNL a reușit, după cum a promis, să corecteze măsurile impuse de PSD care au pus în pericol domenii întregi de activitate, instituțiile democratice și care au afectat viețile românilor. Aceasta adaugă că rezultatele guvernării liberale sunt valoaroase, în special în contextul nefavorabil generat de pandemie: „A fost un an dificil, cu provocări pe care nimeni nu le putea anticipa. Dar am reușit să facem față și, chiar mai mult, să facem performanță. Am pus pe picioare proiecte mai vechi pentru care am luptat din greu când eram în opoziție, dar am adus și proiecte noi, menite să sprijine România în momentele dificile.” a adăugat Raluca Turcan.

Sănătatea – o prioritate pentru liberali

Sistemul de sănătate românesc a intrat în pandemie cu probleme vechi, neglijate ani la rând de guvernele anterioare. „Am preluat guvernarea cu un sistem medical defectuos, un sistem decimat de ignoranța și nepăsarea foștilor conducători. Fondurile europene atrase de PSD anul trecut, când nu ne confruntam cu pandemia, au ajuns abia la 1 miliard de euro, în timp ce noi, în condiții de criză, am investit 5,4 miliarde de lei doar în sănătate și am finanțat cu 1,2 miliarde de euro, din bani europeni, dotările spitalelor. Cu toate astea, când noi ne luptam să sprijinim domeniul sănătății și sănătatea românilor, PSD încerca să ne pună constant piedici în Parlament.” afirmă Raluca Turcan.

Pe lângă investiții și măsuri de sprijin în timpul crizei, guvernul liberal a privit către o dezvoltare pe termen lung și a deblocat proiecte importante în domeniul sănătății, precum cele ale spitalelor regionale de la Cluj, Iași și Craiova, în care vor fi investite peste 1.6 miliarde de euro din fonduri europene.

Record în investițiile publice: 30 de miliarde de lei, cea mai mare sumă din ultimii 30 de ani

O altă prioritate a Guvernului liberal a fost să deblocheze proiecte importante pentru dezvoltarea României și să crească rata de absorție a fondurilor europene: „Am atras 2,8 miliarde de euro, bani europeni, și am atins un record în ceea ce privește investițiile publice: 30 de miliarde de lei, cea mai mare sumă din ultimii 30 de ani!” spune vicepremierul României.

Guvernul PNL a reușit să repornească mari proiecte de infrastructură rutieră, cu finanțare europeană: 875,5 milioane de euro au fost aprobate doar pentru autostrada Sibiu – Pitești, în timp ce Autostrada Moldovei a primit, de curând, finanțare europeană de aproape 1 miliard de lei pentru primul tronson. Accentul a fost pus și asupra dezvoltării locale, pentru care s-au alocat sume importante racordării la rețeaua de gaze și apă-canal, și asupra măsurilor în sprijinul economiei: „Am adoptat un pachet de susținere economică ce va depăși 7% din PIB până la finalul acestui an. În plus, am sprijinit întreprinderile mici și mijlocii prin microgranturi și granturi pentru capital și investiții, cu valoare totală de 1 miliard de euro, fonduri nerambursabile.” explică viceprim-ministrul.

Acestor măsuri li se adaugă și altele menite să sprijine cetățenii în contextul actual: a fost eliminată supraaciza la carburanți, rezultând în scăderea prețului combustibilului, s-a eliminat supraimpozitarea contractelor part time, iar salariul minim a fost majorat.

Cea mai mare investiție în educație, de până acum, la început de an școlar

„Educația reprezintă un domeniu important pentru mine, motiv pentru care m-am luptat în scopul dezvoltării sistemului de învățământ încă de când mă aflam în opoziție. Fiind la guvernare, am putut realiza cea mai mare investiție de până acum la început de an școlar și academic, anume 235 de milioane de euro, cărora li s-au adăugat diverse beneficii pentru elevi, precum transportul gratuit pentru elevii navetiști” declară Raluca Turcan.

„Am alocat 130 milioane de lei pentru tichete sociale de sprijin educațional, destinate elevilor din categorii defavorizate și 30 de milioane de euro pentru programul-pilot Școală după Școală” a adăugat aceasta.

În contextul pandemic, Guvernul a alocat 175 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziția de tablete, echipamente de protecție sanitară și containere sanitare, cu scopul de a facilita actul de predare online și a îi oferi siguranță celui fizic.

Alegerile din 6 decembrie: continuarea dezvoltării

Vicepremierul Raluca Turcan le mulțumește colegilor din Guvern pentru eforturile depuse în ultimul an și îi felicită pentru rezultatele avute: „Le mulțumesc tuturor pentru colaborarea excepțională pe care am avut-o, în fiecare domeniu de activitate pe care îl coordonez. Sunt oameni profesioniști, minunați și dedicați. După alegeri, 2021 ne va găsi pregătiți să facem mai mult și mai bine. Vom continua proiectul de dezvoltare a României demarat în acest an, cu mult mai multe oportunități de fructificat datorită celor 80 de miliarde de euro, fondurile europene puse la dispoziția României. Sunt convinsă că putem face tot ce ne-am propus cu un parteneriat liberal de bună guvernare: Guvern, Președinte, administrații locale și majoritate parlamentară profesionistă și devotată românilor. Cred în acest lucru deoarece am arătat deja că se poate!”

