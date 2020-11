Adidașii, accesoriul ideal pentru anul 2020 și, probabil, și 2021

⇓ Ascultă știrea ⇓

Să fie pandemia de vină, să fie faptul că muncim mai mult de acasă, mai puțin de la birou, că ieșim doar pentru a face sport, cumpărături sau a plimba câinele, dar în acest an adidașii au devenit un must have, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Împreună cu îmbrăcămintea sportivă, evident. Dar nu numai.

În prezent, putem găsi adidași de toate formele și culorile. Unii sunt ideali pentru antrenamentul la sală sau în parc, pentru o evadare montană sau chiar pentru a merge la serviciu. Există modele pe care le poți combina perfect cu blugi sau pantaloni mai formali, așa că vei fi confortabil și elegant de fiecare dată când mergi la cină sau la o ieșire de weekend. Care sunt cei mai apreciați adidași în 2020?

Adidași Adidas

Acești adidași Adidas sunt complementul ideal pentru orice ocazie, cum ar fi o cină, o întâlnire de prieteni, un eveniment casual… Design-ul lor este foarte simplu, deoarece este unul neted în partea superioară și are doar numele mărcii Adidas și trei linii albe. Materialele folosite garantează un confort maxim. În plus, există o mare varietate de culori, astfel încât să le puteți alege pe cele care vă plac cel mai mult.

Adidași New Balance

Adidașii Newbalance 574 Core au un design atemporal și ușor de combinat. Aceștia sunt realizați dintr-o plasă foarte moale și o parte superioară din piele de căprioară și o talpă solidă din cauciuc care îi face niște pantofi solizi și fiabili, foarte confortabili de purtat.

Deși prezintă un aspect retro și elegant, sunt o piesă de rezistență în ceea ce privește confortul și durabilitatea. În plus, sunt realizați cu tehnologia ENCAP de la New Balance, astfel încât talpa intermediară din spumă EVA oferă stabilitatea și amortizarea necesare.

Adidași Nike

Nike MD Runner 2 își păstrează detaliile originale cu ochiuri de plasă respirabile și piele de căprioară. Talpa este de tip vafă și are amortizare din spumă pentru un confort mai mare, astfel vom evita leziunile sau disconfortul atunci când facem mișcări bruște în timpul exercițiului. Acești adidași sunt ideali atât pentru a fi combinați cu niște blugi, fie pentru sesiuni intense în sala de antrenament.

Adidași Puma

Bucurați-vă de modelele incredibile de adidași marca Puma. Silueta lor aerodinamică a triumfat în mod deosebit în acest 2020. Înălțimea călcâiului stilizează și mai mult piciorul și oferă un aspect mai modern. Îi poți folosi perfect în viața de zi cu zi datorită confortului lor incredibil. Mergeți ore întregi fără disconfort și descoperiți beneficiile impresionante ale acestor adidași.

Adidași VANS

Adidașii marca Vans sunt întotdeauna în stil. Vârful rotund și întărit al acestor adidași ne asigură că nu se vor uza foarte rapid, iar interiorul căptușit asigură confortul gleznelor. Să nu uităm de talpa cu amortizor, care asigură un confort la mers și la activitate susținută.

Adidași Kappa

Adidașii Kappa Rocket sunt realizați din materiale transpirabile, au talpa superioară cu rol de amortizor și talpa flexibilă asigură o purtare confortabilă, fiind perfecți pentru sală sau timp liber. Foarte potriviți pentru orice activitate și, mai ales, pentru orice outfit.

Adidași Reebok

Adidașii de piele Reebok sunt un clasic care nu se demodează niciodată. Parta superioară a acestor pantofi este din piele moale, care asigură un confort excepțional. Talpa intermediară EVA conferă o amortizare ușoară, iar talpa din poliuretan adaugă confort și durabilitate la fiecare utilizare. În plus, talpa din cauciuc oferă o rezistență mare la frecare și durabilitate maximă. Acești adidași în stil vintage sunt complementul ideal pentru orice perioadă a anului.

Așadar, opțiuni există, avem o mulțime. Înainte de a cumpăra, însă, adidașii doriți, ține cont de câteva sfaturi:

– nu cumpăra niciodată o pereche de adidași doar pentru că arată bine. Dacă ai de gând să faci orice tip de activitate fizică, trebuie să prioritizezi siguranța și confortul tău.

– adidașii pentru drumeții sunt mai rigizi și cei care sunt pentru alergat sunt mai flexibili, cu o mai mare capacitate de amortizare, dat fiind că sunt supuși la un impact mai mare. Dacă faci ambele activități, ar fi recomandat să-ți cumperi câte o pereche de adidași potriviți pentru fiecare.

– acordă mai multă atenție picioarelor tale. Fiecare trebuie să-și cunoască particularitățile labei piciorului, întrucât acestea sunt esențiale în alegerea încălțămintei. Majoritatea brandurilor de adidași oferă modele care sunt adaptabile fiecărui tip de picior.

În plus, indiferent că vrei adidași pentru timpul liber sau pentru alergat, ar trebui să mai ții cont de un sfat: nu te zgârci atunci când vine vorba de sănătatea picioarelor tale. Investește într-o pereche de adidași de calitate. Ca începător, ai nevoie de cea mai bună protecție pe care o poți primi de la o pereche de adidași. Și doar o pereche de încălțăminte adecvată, de calitate, îți poate oferi protecția respectivă, de la absorbția șocurilor la controlul mișcărilor, de la flexibilitate la durabilitate.