Decor si caldura cu seminee si sobe in stil norvegian!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Caldura pe care o ofera un semineu este de neegalat, creand o ambianata deosebita. In ultima perioada stilul norvegian de decorare interioara a acaparat tot mai mult piata, atat in zona estica a europei, cat si in casele romanilor, alegand stilul norvegian ce urmareste linii simple, minimaliste si elegante. De asemenea trendul acesta inovativ si scandinav ocupa un loc important in preferințele arhitectilor, designerilor de interior si a proiectantilor.

Cum putem defini “stilul norvegian”?

Stilul norvegian reprezinta locuintele spatioase, cu ferestre mari unde lumina naturala patrunde cu usurinta fiind inconjurata de culorile pale si calduroase, creand o atmosfera relaxanta si linistitoare. Totodata legatura creata intre mobilierul simplist si podeaua de lemne cu diverse elemente de decor, facand mai usoara amplasarea unui semineu – aducand sitlul nordic in intimitatea casei tale!

Semineele norvegiene sunt cunoscute si sub numele de seminee scandinave, nordice sau baltice pentru stilul aparte pe care il au.

Acest tip de seminee pe lemne se regasesc in special in tarile din Nordul Europei precum: Danemarca, Norvegia, Suedia sau Finlanda – urmarind linii simple, moderne, elegante, finisate cu imbracaminti deosebite in culori pale de crem, alb, gri si chiar negru creand un contrast uimitor in combinatie cu lemnul.

In continuare va vom prezenta o gama variata de seminee si sobe tip semineu, potrivite pentru integrarea lor cu succes intr-o casa in stil nordic/norvegian.In acesta categorie de seminee in stil norvegian sunt incluse: seminee clasice, elegante sau pe colt, seminee cu sticla pe 2 sau 3 laturi, seminee modulare prefabricate – cu functie de autocuratare, sobe pe lemne sau pe peleti sau seminee decorative.

1.Seminee in stil norvegian pe lemne cu sticla standard

Este unul dintre modelele clasice sau obisnuite de semineu, cu sticla dreapta (frontala), avand un design simplu ce poate deveni unic in functie de stilul norvegian dorit alegand din urmatoarele variante: clasic, rustic, contemporan sau modern.

Semineul standard reprezinta alegerea care nu se demodeaza niciodata, indiferent de moda sau trend, creand o ambinata autentica in livingul tau de tip nordic.

Va oferim o colectie de seminee, cu modele de focare semineu diverse, de dimensiuni si puteri diferite realizate din otel captusit la interior cu samota sau fonta.

2.Semineele in stil norvegian pe lemne cu sticla pe colt (frontala+laterala)

Atat europenii, cat si romanii apreciaza si cauta cu un interes marit acest tip de semineu. Ilustreaza modele tipice de seminee moderne, cu sticla pe 2 laturi, avand focare cu diferite dimensiuni. Datorita acestor lucruri, arderea lemnului iasa in evidenta, facand mai usoara observarea focului. Un decor contemporan si o transformare a incaperii unde sunt amplasate intr-o locuinta primitiva si plina de relaxare poate fi realizata cu ajutorul acestor tipuri de semineu sau termosemineu.

3.Semineele in stil norvegian pe lemne cu 3 laturi de sticla

Poate reprezenta principala piesa de design a locuintei, fiind o categorie de seminee ce asigura totalitatea decorului din care face parte avand un aspect special. Sunt recomandate in cadrul livingurilor spatioase. Un loc potrivit pentru acest tip de semineu poate fi chiar centrul locuintei sau intre 2 locuri alaturate, oferind o priveliste perfecta arderii din orice unghi al incaperii datorita celor 3 laturi din sticla. Aceste seminee imbracate cu focare cu 3 laturi de sticla sunt dotate cu functie de autocuratare, avand o deschidere verticala (de tip lift), finisajul si invelisul sau fiind unul mai unic si creativ decat altul.

4.Sobe pe lemne in decoruri norvegiene

O alegere perfecta intr-un living realizat in stil norvegian poate fi o soba pe lemne fiind foarte eficienta.Indiferent de stilul ales: modern, clasic sau rustic; sunt disponibile o multime de modele speciale prezentand un aspect distins. Sobele pe lemne sunt alegerea tot mai frecventa in detrimentul unui semineu clasic, datorita unor avantaje pe care acestea le ofera, precum: pozitionare facila, dar si un montaj mai usor si simplu, fara a necesita timp indelungat, cat si costuri mai scazute, astfel avand un pret accesibil. Sunt construite din materiale de inalta calitate, fonta sau otel cu samota – fiind o alegere accesibila, durabila si economica!

Asadar, te poti bucura in livingul tau cu accente scandinave de jocul flacarilor impreuna cu cei dragi, avand un cost redus si o ambianta placuta ca a unui semineu pe lemne.

5.Seminee norvegiene pe peleti

Semineele pe peleti sunt sisteme inovative de automatizare, fiind alternativa perfecta de inlocuire a semineelor pe lemne. Acestea au o eficienta ridicata, ranadament crescut, consum redus, intretinere usoara si sunt foarte simplu de utilizat – oferind confortul termic necesar casei tale! Au design simplu, minimalist dar in acelasi timp inovativ, integrandu-se perfect in locuintele cu accente norvegiene.

6.Sobe de tip norvegian pe peleti

In vremurile noastre in care timpul este cel mai pretios, sobele pe peleti in stil scandinav pot reprezenta variante ideala pentru casa ta. De ce? Deoarece sunt mult mai compacte si de la sine statatoare, fara a fi nevoie sa fie incorporate intr-o constructie sau un perete, precum la semineele prezentate anterior. Indiferent de tipul de spatiu, ele sunt pretabile atat pentru incaperi mai mici cat si pentru incaperi mai largi, fara a ocupa mult spatiu, insa creand ambianta si o stare de relaxare, intr-un decor modern. Sunt echipate cu sisteme de automatizare, autonoimie mare, randament ridicat si control termic de la distanta.

7.Seminee decorative in stil norvegian

Semineele decorative iti ofera doua alternative: seminee pe bioetanol sau seminee electrice – fiind ideala pentru orice tip de locuinta, deoarece ele poti amplasate atat la bloc cat si la casa, avand costuri reduse. Sunt acele seminee cu designuri exclusiviste, elegante si cu linii simple – fara sa necesite cos de fum sau alte costuri suplimentare!

Datorita intretinerii aproape inexistente, dar si a pretului mult mai mic decat a oricarui semineu fals, acestea sunt alegerea tot mai preferata de catre clienti.

8.Seminee in stil norvegian suspendate din tavan

Aceste modele de seminee sunt o varianta speciala si deosebita, avand forme futuriste ce par a fi din viitor. Datorita designul ultramodern si exclusivist, acest tip de semineu este potrivit pentru o locuinta luxoasa sau contemporana cu un living cu accente scandinave in culori pale.

In ultimii ani stilul scandinav a castigat tot mai multa apreciere in randul romanilor, fiind usor de integrat in locuinte cu aspect: clasic, rustic, modern, contemporan sau vintage.

Cand clientii isi decoreaza casa urmarind stilul nordic, acestia aleg si un semineu in stil norvegian, ce completeaza perfect locuinta.

Asadar, indiferent ca locuiesti la casa sau bloc, ca iti doresti un semineu cu ardere pe lemne, peleti cu cos de fum ceramic sau chiar un semineu decorativ la pefoc.ro iti punem la dispozitie o gama foarte variata de modele, la preturi accesibile, dar si consultanta gratuita pentru orice intrebare pe care o ai.

In final, te vei bucura de jocul flacarilor si o ambianta placuta, alegand un semineu in stil scandinav!