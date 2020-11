Studenții la medicină din Sibiu luptă alături de medici împotriva COVID-19

⇓ Ascultă știrea ⇓

În contextul epidemiologic complex traversat în ultima perioadă și a creșterii numărului de pacienți cu suspiciune sau diagnostic de infectare cu COVID-19, studenții Facultății de Medicină din Sibiu s-au alăturat, ca voluntari, personalului medical din Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu.

Până în prezent, și-au început deja activitatea 6 studenți din anul V și VI ai Facultății de Medicină iar lista rămâne în continuare deschisă și pentru alți doritori.

„Mulțumim studenților la medicină pentru implicarea în activitatea serviciului de Urgentă. Atribuțiile pe care le au sunt în conformitate cu competențele deținute și suntem convinși că se se vor integra foarte bine în colectiv și vor contribui la eficientizarea activității”, a declarat Conf.univ.dr. Liliana Coldea, managerul SCJU Sibiu.

Activitatea voluntarilor se va desfășura în Unitatea de Primiri Urgențe unde aceștia vor acorda consiliere tuturor categoriilor de pacienți, îi vor îndruma și ajuta totodată la eficientizarea comunicării cu celelalte servicii conexe: Radiologie și Imagistică medicală, Laborator de Analize precum și cu Secția Clinică Boli Infecțioase.

„Apreciem dorința viitorilor medici de a ajuta și le mulțumim pentru implicarea ca voluntari. Prin activitatea pe care o vor realiza în cadrul UPU vor avea ocazia să se integreze într-un colectiv de cadre medicale aflate în linia I în lupta împotriva COVID-19 și, alături de colegii lor de la SMURD, vor furniza servicii medicale pentru populația județului Sibiu. Este un sprijin real și important pentru spital și, în același timp, pentru dezvoltarea lor profesională”, a declarat Conf.univ.dr. Florin Grosu, Directorul medical al SCJU Sibiu.

Studenții voluntari au fost instruiți pentru comunicarea cu pacienții de către dna. psiholog Asist.univ.dr. Elena Luminița Boureanu iar echipamentele de protecție pentru aceștia au fost donate de Fundația Comunitară Sibiu.

“Mulțumim Fundației Comunitare Sibiu pentru întreg ajutorul oferit încă de la începutul pandemiei precum și dnei Asist.univ.dr. Elena Luminița Boureanu pentru instruirea voluntarilor”, a adăugat Conf.univ.dr. Florin Grosu.

„Ne-am înscris ca voluntari din dorința de a ajuta și de a ne face utili în acest context dificil pe care îl traversăm. În același timp, avem oportunitatea de a observa la lucru cadrele medicale din UPU și a de a învăța. Este o provocare interesantă și ne bucurăm că putem să menținem contactul cu spitalul în această perioadă în care, din cauza contextului epidemiologic actual, stagiile clinice la care participam ca studenți sunt suspendate”, a declarat Denisa Sandu, studentă în anul V la Facultatea de Medicină din cadrul ULB Sibiu.

Și ceilalți studenți voluntari sunt la fel de entuziasmați de activitatea derulată și foarte determinați să facă față noilor provocări.

“Din punctul meu de vedere, cea mai importantă calitate a unui medic este empatia față de cei din jurul său. De aceea, în această perioadă care ne încearcă, consider că noi, studenții acestei facultăți, ar trebui să oferim ajutorul nostru personalului medical și să fim alături de pacienți”, spune Mădălina Turcu, studentă în anul V la Medicina Dentară.

“Pentru mine motivația de a veni ca voluntar a fost una destul de simplă, am simțit că trebuie să fac și eu ceva, oricât de mărunt ar fi acest lucru, pentru a-i ajuta pe cei din jurul nostru. Consider că noi oamenii trebuie să ne ajutăm între noi. Prin bunăvoință și înțelegere oamenii pot schimba multe lucruri care la un moment dat par imposibile”, a precizat un alt voluntar.

„Am ales sa mă ofer voluntară în această perioadă pentru ca am simțit ca este de datoria mea, în calitate de studentă la medicină. Perioada aceasta cât am stat în casă am avut foarte mult timp liber și m-am gândit cum as putea fi de ajutor. Când s-a ivit aceasta oportunitate, nu am ezitat”, a afirmat la rândul său, A.N.M.