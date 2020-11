Un profesor de la Goga merge la școală pentru a preda online – ”De la catedră mă pot face mai bine înțeles”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Nicolae Petru Grozav este profesor de geografie la Colegiul ”Octavian Goga” din Sibiu. Chiar dacă cursurile au fost trecute în online, este probabil singurul profesor din județ care a ales să le predea elevilor săi tot de la catedră, și nu din sufrageria de acasă. Pentru news.ro profesorul a spus că face asta pentru că în clasă are hărțile și tabla, pe care este obișnuit să le facă scheme copiilor.

Nicolae Petru Grozav a ales să meargă la şcoală în pandemie pentru că îi este mai comod sa predea aşa. „Cred că sunt singurul din judeţ. Am hărţi foarte mari şi, în plus, am tabla. Sunt obişnuit să le scriu pe tablă, să le fac scheme. Şi nu stăpânesc atât de bine tehnologia asta modernă precum colegii mei mai tineri. Mă descurc, dar prefer să predau din clasă. Şi acolo e calculator, cameră…”.

În privinţa învăţământului online, dascălul crede că „are o oarecare eficienţă” dacă este luat în serios de ambele părţi.

„Este o alternativă. Dacă este luat în serios, are o oarecare eficienţă, însă niciodată nu poate înlocui şcoala faţă în faţă. Nici teste nu pot fi date ca înainte, nici nu putem vedea elevii. Eu îi solicit tot timpul, îi întreb, chiar îi ascult pe note, dar este mai greu, este şi un decalaj între ce vorbesc eu şi ce spun ei, pierdem timp. Nu mi se pare o alternativă viabilă pentru viitor. De fapt, au încercat austriecii cu ani în urmă, cu tehnologie avansată, dar au renunţat pentru motivul foarte simplu că nu au contact cu elevii. Se pierde un element esenţial în relaţia noastră”, mărturiseşte el.

Nu îi place să se laude, însă întrebat care e secretul său, cum îi atrage pe copii către geografie, Nicolae Grozav spune că pune accent pe latura educativă nu pe cea instructivă.

„Latura educativă este mult mai importantă pentru că materia poate fi învăţată şi din manual sau de pe internet. Pe când, modelul pe care-l oferă profesorul sau ar trebui să-l ofere nu poate fi înlocuit. Simpla prezenţă a omului în clasă, gestica lui, felul cum se adresează, respectul pe care-l acordă elevilor pentru ca la rândul lui să beneficieze de respect…. Este vorba de multă experienţă. Mă opresc, îi întreb ceva, abat discuţia, poate de la lecţie, dar îi ţin aproape”, este metoda sa.

Cu rezultate remarcabile anuale la Olimpiade, faza pe judeţ sau naţională, profesorul spune că îi pare rău că anul acesta nu va putea pregăti elevi, competiţiile fiind anulate.

Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de Geografie, for care analizează dosarele de gradaţie de merit, Nicolae Petru Grozav spune: „A fost discutată problema olimpiadelor şi am fost de acord toţi că elevii ar putea să le susţină online pentru că se descurcă bine cu calculatorul însă Ministerul Educaţiei a decis altfel. În fiecare an am luat premii I pe judeţ şi calificări pe ţară. Îmi pare rău. Este foarte multă muncă pentru pregătirea olimpicilor. Dar şi aici experienţa şi disponibilitatea dascălului sunt esenţiale, să vrei să lucrezi cu elevul. Oricât ar fi elevul de bun, vă spun cu mâna pe inimă, fără o pregătire suplimentară îndrumată de profesor, nu reuşeşte să facă performanţe mari”.

Referitor la şcoala online, profesorul subliniază că este un an mai special în care „facem eforturi să fie bine”.

„Vă daţi seama că Bacalaureatul se va da cu subiecte mai uşoare, elevii nu vor mai învăţa atât ştiind că pretenţiile nu vor fi mari, noi nu vom putea da note prea mici pentru că imediat se revoltă. Le dăm anumite teme, referate, dar automat notele sunt mari. Eu n-am pomenit atâtea medii de 10 ca la noi la „Goga” de când sunt. La mine în clasă au fost patru elevi cu media generală 10. Sunt buni, într-adevăr, dar în anii 70-80 nu pomeneam atâtea medii de 10”.

Dascălul nu pierde nici măcar o ocazie de a susţine orele de curs ”faţă în faţă”.

„Eu aş fi preferat să lucrăm faţă în faţă. Nu cred că ar fi fost aşa o mare problemă. La clasa a XII-a au montat nişte separatoare. Păi sunt zero, nu au nicio eficienţă. Şi elevii au spus: „Ce, mă apără pe mine asta de două palme, când sunt cu un cap mai înalt”. Aşa o ipocrizie, ne facem că-i protejăm, dar nu-i protejăm absolut deloc. Dacă măsurile luate ar fi fost atât de eficiente, nu ar fi crescut numărul de îmbolnăviri. Rezultatele sunt zero. Cu aceste măsuri e ceva în neregulă. Vaccinarea ar fi o soluţie, imunizarea sau un tratament preventiv. Am senzaţia că sunt neputincioşi, speriaţi, mai ales acum când spitalele nu mai fac faţă. Nu sunt în măsură, dar mi s-ar părea normal ca şcolile să fie lăsate deschise. Elevii îşi pierd abilitatea de a lucra, competenţele”.

Mesajul lui Nicolae Petru Grozav pentru elevi este „să încerce să accepte şcoala online ca pe şcoala normală, să înveţe, să-şi facă temele, să discute cu profesorii”. ”Să înţeleagă că este o alternativă pentru o anumită durată, să înţeleagă că această pandemie va trece, să nu lase garda jos, să nu încerce să ne fenteze pentru că noi ştim, să ţină pasul”, afirmă profesorul.

