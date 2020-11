Protest la DSVSA Sibiu – Angajații în pichetează instituția

⇓ Ascultă știrea ⇓

Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți din Sibiu suspendă efectuarea activităților sanitare veterinare contractate cu statul, începând cu data de 09.11.2020, deoarece Autoritatea Natională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA ) nu respectă contractele încheiate cu medicii veterinari, referitoare la :

• Efectuarea plăților aferente lunilor august și septembrie 2020, conform Legii 236 / 2019 si OUG Nr. 117/2020, către beneficiarii contractelor aflate in derulare.

• Adoptarea unor proceduri pentru realizarea inspecțiilor in exploatațiile nonprofesionale, care exced legislației in vigoare și care introduc atribuții și competențe suplimentare medicului veterinar de liberă practică imputernicit (m.v.l.p.i. ) prin cadrul aceluiași tarif.

• Lipsa unui răspuns la solicitarea m.v.l.p.i. de actualizare a tarifelor pentru acțiunile sanitare veterinare contactate cu statul – actualmente m.v.l.p.i. lucrează cu tarifele stabilite in anul 2013, fără nici o indexare timp de 7 ani. Cheltuielile salariale, utilitățile și alte cheltuieli aferente funcționarii unui cabinet s-au triplat in acest timp.

• Nu s-a asigurat echipamentul de protecție și nici nu s-au stabilit proceduri clare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2, in condițiile in care m.v.l.p.i. și personalul medical veterinar angajat, desfășoară zilnic activități care presupun intrarea in gospodăriile proprietarilor de animale.

Având în vedere aceste aspecte, medicii veterinari de liberă paractică împuterniciți din județul Sibiu au fost de acord cu hotărârea Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, care a inițiat acțiuni similare în toată țara, acțiuni prin care dorim să rezolvăm problemele noastre privind relația cu ANSVSA.

Astfel, medici veterinari de liberă practică din județ, vor depune la DSVSA Sibiu notificări cu privire la nerespectarea contractelor cu autoritatea în domeniu, notificări prin care medicii veterinari de liberă practică informează despre suspendarea efectuării activităților sanitare veterinare contractate cu statul.

De asemenea, o echipă formată din 5-6 medici veterinari o să picheteze sediul DSVSA Sibiu între orele 10 – 13.00, începând cu data de 09.11.2020,cu respectarea regulilor de protecție sanitară.

Membrii C.N. al C.M.V.RO o să picheteze zilnic sediul ANSVSA, începând cu 09.11.2020, cu respectarea regulilor de protecție sanitară.