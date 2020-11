Vaccinul pentru coronavirus al americanilor de la Pfizer și nemțiilor de la BionTech are o eficiență de 90 la sută – Bursele cresc masiv

Dacă aceste date sunt confirmate, se estimează că până la sfârșitul acestui an ar putea fi distribuite aproximativ 50 de milioane de doze din acest antidot, care ce necesită două injecții, deci ar putea fi administrat aproximativ către 20 de milioane de persoane. Prognoza crește la 1,3 miliarde de doze în 2021.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

