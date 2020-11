Mărturii de la donatorii de plasmă din Sibiu – ”A face bine e un lucru atât de mărunt”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Numărul pacienților sibieni infectați cu coronavirus crește. Numărul celor aflați în stare gravă crește. Numărul celor care ajung la ATI crește. Astfel că și numărul celor care s-ar putea însănătoși prin donare de plasmă autoimună de la pacienți vindecați de covid crește. Doar că pentru a ridica numărul celor vindecați prin această metodă este nevoie de donatori. Donatori care la Sibiu sunt foarte puțini. Din miile de sibieni vindecați doar câteva sute au ajuns pe liste și doar 55 au putut dona. Iar de la 28 dintre aceștia plasma a putut fi folosită. De aceea e nevoie de donatori de plasmă! E nevoie de ei pentru a-i salva pe alții!

O familie donatoare

O familie din Sibiu, soț și soție, sunt doi dintre donatorii de plasmă autoimună. Au făcut acest gest în urmă cu mai bine de o săptămână, după ce în luna august s-au vindecat de infecția cu Covid 19.

”M-am infectat la finalul lui august. Am făcut febră 37, apoi 39, puțină tuse, dar oboseală foarte mare, am rămas fără gust și miros. Am avut o formă ușoară, am fost internată în salon”, povestește M.

Sibianca spune că încă de când a fost internată i s-a spus despre donarea de plasmă care ar putea salva alte vieți. ”Mi s-a vorbit din spital despre această posibilitate. Mi s-a explicat în ce condiții pot dona, am primit și un sms cu un număr de telefon la care pot afla mai multe detalii. De atunci mi-am spus că voi dona. Este o chestiune de principiu. De ce să nu fac asta dacă pot să ajut pe cineva?”, spune M.

Si soțul sibiencei, B, a donat plasmă după vindecare. ”M-am infectat și eu după soția mea. Eu am avut formă mai ușoară, am stat acasă. La fel, încă de atunci mi-am pus problema donării. Este atât de simplu să faci gestul acesta. De ce nu l-aș face, dacă așa știu că pot salva pe cineva, îl pot ajuta să se vindece? Câteva zeci de minute din timpul meu e nimic în comparație cu binele pe care îl pot face”, spune A.

Student la medicină, donator de plasmă: ”Îndemn pe oricine să doneze”

Mihai Braicu este student la medicină în anul V și voluntar SMURD. La începutul lui septembrie s-a infectat cu coronavirus, dar nu la serviciu, ci în timpul unei vacanțe în Croația. Știind cât de importantă este viața oricui, s-a hotărât să doneze plasmă. ”Am avut formă ușoară, am fost norocos. Fiind viitor medic evident că am vrut să donez. Știu cum o viață poate atârna de un fir de ață și în același timp cât de ușor poate fi uneori salvată, în acest caz prin transfuzie de plasmă. Cum aș putea să nu donez dacă știu că așa ajut? Dacă eu aș avea nevoie sau cineva din familia mea, mi-aș dori ca cineva să facă același gest. Am donat o dată, aștept să văd dacă plasma poate fi folosită, și voi dona și a doua oară și de câte ori se poate”, spune Mihai.

Gesturi repetabile

Gestul de a dona, făcut de acești sibieni, poate fi repetat atât de ei, cât și de cei vindecați, după infectarea cu coronavirus.

Procedura de donare este de două feluri, dar la fel de simplă. Se poate dona sânge total, din care se extrage plasma sau se poate extrage doar plasma din sânge, procedură numită afereză. ”Se alege tipul de donare în funcție de mai multe criterii, de tipul de vene al donatorului. Din sângele total se extrage o pungă de plasmă, iar din afereză se pot obține trei pungi. Apoi plasma pleacă la București unde se fac mai multe teste pentru boli transmisibile, dar și pentru depistarea indicelui de anticorpi la covid. Dacă acest indice are o anumită valoare poate fi folosită în tratarea infecției. Dacă nu, o vom folosi pentru alți pacienți care au nevoie. Deci, oricum, este nevoie de donatori”, spune Livia Mareș, biolog în cadrul Centrului de Transfuzii Sibiu.

Poveștile celor trei sibieni sunt doar un exemplu de cât de simplu poți ajuta. Un telefon la Centrul de Transfuzii pentru mai multe detalii, o vizită pe pagina de Facebook sunt primii pași. Apoi, dacă vă încadrați în cerințele principale, faceți-vă o programare. Procedura durează maxim o oră dacă se donează plasmă și 20 de minute dacă se donează sânge total. E atât de puțin în comparație cu binele ce poate fi făcut. Și chiar dacă nu vă veți întâlni niciodată cu persoanele care s-au vindecat datorită vouă, veți avea mereu un gând bun din partea lor și mulțumire din partea familiei. Iar voi veți avea satisfacția că ați ajutat. E atât de simplu să faci bine, e atât de mult să o simți!