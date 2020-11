Câți sibieni sunt testați la domiciliu pentru COVID pe zi – Director Ambulanță: „Poate găsim o soluție prin care privații să ne ajute”

⇓ Ascultă știrea ⇓

În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Sibiu de miercuri seară s-a discutat despre necesitatea implicării serviciilor private de ambulanță în operațiunile de recoltare a probelor pentru testarea SARS-CoV-2, de transfer între spitale și externare a pacienților confirmați pozitiv. În acest sens, s-a stabilit transmiterea unei solicitări către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru analizarea posibilității decontării acestor servicii. Managerul SAJ Sibiu a spus, în cadrul ședinței, că, într-adevăr, este nevoie de ajutor de la privat.

Zeci de bolnavi sau suspecți de coronavirus solicită, zilnic, să vină ambulanța pentru a fi testați la domiciliu. Aceștia nu pot părăsi locuința, de cele mai multe ori, pentru că trebuie să stea în carantină. În medie, pe zi, SAJ Sibiu răspunde la 60-100 de solicitări de acest gen. Constantin Popescu, directorul Ambulanței, spune că este nevoie de sprijin de la privat.

„Avem în total un număr de 60-100 solicitări, atât am avut săptămâna trecută. Este vorba despre pacienții care nu părăsesc domiciliul, mergem noi la ei și îi testăm. Astăzi (n.red.: miercuri) am avut 80 de teste cu două echipaje. Restul pacienților (n.red.: care sunt confirmați pozitiv) probabil se adresează direct la UPU sau sunt testați în alte condiții. În jur de 100 solicitări putem lua noi în condițiile de acum, poate puțin mai mult. Un echipaj bine pregătit poate testa undeva în jur de 40-50 de oameni pe zi, oameni din tot județul. Aici includem inclusiv deplasarea. Noi avem șapte echipaje tip B pe zi. Dacă două le scot și le trimit la testare, s-ar putea să am probleme cu răspunsul la solicitările care sunt într-adevăr urgențe medicale și nu aș vrea să se întâmple asta, de accea fie temporizăm recoltările, fie găsim o soluție prin care privații să ne ajute să facem testările”, a spus Constantin Popescu, managerul Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Sibiu, în cadrul ședinței CJSU.

Pentru a primi ajutor de la ambulanțele private, autoritățile au în vedere transmiterea unei solicitări către CAS pentru a vedea dacă este posibilă decontarea serviciilor acestora.