Corina Bokor, după ce a fost aleasă din nou viceprimar – ”Am și regrete și dorințe legate de Sibiu”

Corina Bokor a fost aleasă din nou, din partea FDGR, viceprimar al municipiului Sibiu, după ce a ocupat această funcție și în mandatul trecut. După depunerea jurământului munca ei a devenit o continuare a ceea ce a început alături de echipa din Primărie. Spune că este importantă continuitatea pentru că astfel marile proiecte pot fi duse la final. Dar, are și regrete- atât ca funcționar public, dar și ca cetățean al Sibiului.

Corina Bokor, recent realeasă în funcția de viceprimar al Sibiului, spune că faptul că în Primărie s-a creat o continuitate nu poate fi decât benefic pentru oraș. ”Sibiul nu s-a dezvoltat într-un an sau doi. S-a dezvoltat prin proiecte mari, multianuale. De aceea consider continuitatea o oportunitate de a duce la final aceste proiecte mari. La fel ca în mandatul trecut, și acum, prioritățile mele sunt prioritățile doamnei primar. Am făcut parte din echipa dânsei și prioritățile sunt cele expuse în timpul campaniei, plus cele demarate deja, ce trebuie finalizate”, spune Corina Bokor.

Unul din marile proiecte pe care Corina Bokor și le dorește finalizate cât de curând este amenajarea Lacului Binder. ”Este foarte important să terminăm acest proiect. Este un proiect de suflet dacă vreți, care mi-a plăcut încă de la început, de când a avut loc dezbaterea publică cu prezentarea lui. Este un proiect unic, este primul centru de agrement de acest fel din Transilvania și îl văd ca o prioritate pentru acest mandat”.

O altă schimbare a Sibiului pe care Corina Bokor o trece la ”așa da” a mandatului trecut este modernizarea cartierelor Sibiului. ”Acum se poate face o comparație între cum arătau și cum arată acum. Au fost și vor fi în continuare proiecte mari pe acest segment. Îmi place felul în care au fost reabilitate cartierele. Oamenii au fost nemulțumiți la început, pentru că evident, lucrările au creat un disconfort, dar acolo unde s-au finalizat, lucrurile s-au așezat frumos”, spune Corina Bokor.

Unul din proiectele ale cărui mers nu o mulțumește pe Corina Bokor este construcția Liceului de Artă. ”Chiar dacă nu ține de noi, proiectul care nu a avansat așa cum ar trebui este cel al Liceului de Artă. Nu îmi place lucrul acesta, dar repet, nu a ținut de noi, de Primărie. Este un alt proiect pe care vreau să îl văd finalizat, și îl vom finaliza, pentru că este unul foarte important”, spune viceprimarul.

Cetățeanul Corina Bokor

Pe lângă funcția de viceprimar, Corina Bokor este cetățean al Sibiului. Și din această postură are, la fel ca noi toți, lucruri care îi plac în oraș și care nu. ”Un lucru care mă deranjează este faptul că oamenii încă aruncă mizeria pe jos. Chiar dacă în Sibiu salubritatea își face treaba, în unele zone sunt aruncate pe jos hârtii, pet-uri. Asta nu îmi place și poate că am putea schimba la noi, ca cetățeni. Orașul nu este unul murdar, dar ar putea fi și mai curat de atât. Aș saluta dacă oameni ar fi mai atenți la lucrul acesta”, spune Corina Bokor.

Tot din perspectiva cetățeanului, Corina Bokor spune că și-ar dori ca mai multe parcuri și locuri de joacă să fie reabilitate mai repede. ”Parcul cu locul de joacă din Terezian, de exemplu. Nu îmi place și trebuie reabilitat. Este cuprins în plan, dar aș vrea, ca cetățean, să se întâmple mai repede. La fel, parcul de pe strada Reconstrucției. Dar din nou, aici e un litigiu și până nu se finalizează nu avem ce face. Deci, cetățeanul Bokor ar vrea mai mule parcuri reabilitate și care să arate mai bine, nu doar în zona centrală”