FOTO: BC CSU Sibiu a câștigat primul meci oficial din Cupa României

⇓ Ascultă știrea ⇓

BC CSU Sibiu câștigă primul meci din preliminariile Cupei României, cu CSM Tg.Jiu, scor 111-89 și se pregătește de meciul al doilea, cu CSO Voluntari. Partida de miercuri, de la 19:30, va fi LIVE pe DigiSport iar suporterii BC CSU Sibiu vor putea fi LIVE , în sală, prin intermediul platformei ZOOM.

BC CSU Sibiu a început cu dreptul seria partidelor din preliminariile Cupei României, cu o primă victorie în compania celor de la Tg. Jiu. După 8 luni de zile, lipsa competițiilor oficiale s-a văzut în jocul echipei, însă galben-albaștrii au reușit să încheie meciul cu victorie, scor 111-89 (29-15, 21-22, 27-18, 34-34). Isaiah Philmore a fost cel mai bun jucător al nostru 28p, 11 rec., 2 assist-uri, urmat de Marquis Addison 16p, 4rec., Christian Lutete 15p, 3rec., Kaelin Jackson 13p, 3 assit-uri, Aurelian Gabriloaia 12p, Lucas Tohătan 9p, Christopher Cooper 6p și 9rec., Anton Rotaru 6p, Rolland Torok, Robert David Stan și Jayce Johnson câte 2 p.

Sala Transilvania nu a putut primi spectatori, însă suporterii BC CSU Sibiu au putut fi în sală prin intermediul internetului. Conectați la Zoom, cei mai frumoși suporteri din țară, echipați așa cum mergeau, de obicei, a meciuri, în culorile galben-albastru, au fost proiectați pe ecranele LED din Sala Transilvania, iar echipa a simțit încurajările lor. Cântecele galeriei au răsunat în Sala Transilvania, prin instalația de sonorizare, iar familia galben-albastră a arătat, încă o dată, că este unită, chiar și în aceste condiții.

”Toți am fost dornici să jucăm primul meci oficial, cred că s-a văzut asta pe tabelă. In atac, toată lumea a luat aruncările, aruncările libere, în schimb, în apărare, cred că trebuie să mai lucrăm, cred că am luat prea multe puncte de la Tg.Jiu. Vreau totuși să îi felicit pe adversarii noștri că au arâtat că sunt o echipă, chiar și în condițiile date. Noi vom analiza greșelile noastre, vom încerca să le corectăm pentru că urmează două meciuri foarte importante, contra Voluntariului și Timioarei și trebuie să facem cât mai puține greșeli. A fost foarte greu fără suporteri. Anul tgrecut jucam cu sala plină, suporterii noștri ne-au susținut mereu. Acum este foarte greu. Jucătorii noi, care au venit anul acesta la echipă, încă nu simt vibrația și ajutorul pe care ni-l pot da fanii noștri. Mă bucur, însă, că măcar online, au putut fi în sală. Am văzut câteva fețe cunoscute, dar și fețe noi, pe ecranele din sală, și vreau să e mulțumesc că ne sunt alături, chiar dacă momentan, doar online”, a spus Rolland Torok.

”A fost o victorie cu atac semi-bun și cu apărare execrabilă. Din păcate nu este ceea ce ne așteptăm noi, din punct de vedere al apărării, dar, pe de altă parte, scuza jucătorilor este că, uitându-se în partea cealaltă și văzând jumătate de echipă cu care a venit, din păcate Tg.Jiu, șe-a fost greu să se monbilizeze. Toată lumea a jucat la jumătate din capacitate, sau mai puțin, din păcate, asta ne va costa în meciul următor. Acesta trebuia să fie meciul pregătitor, dinaintea celui cu Voluntari și care să ne dea încredere, în special, din punct de vedere al apărării. Din păcate, nu am reușit și în meciul următor vom pleca de la frustrarea aceasta, nefăcând suficient de bine apărarea. Totuși, trebuie să fim conștienți că avem jucători tineri ce joacă pentru prima dată un sezon aici, am spus de la început că vor avea emoții, așa a fost. Erau încordați și supărați că nu le ieșea așa cum vroiau ei să facă prima impresie și cu siguranță în meciul următor vor juca mai bine. A fost foarte greu. A fost foarte emoționant când am auzit cântecelele lor și când în sală a sunat extrem de bine sunetul, ca i când ar fi alături de noi. Va fi, tot sezonul, până vor avea voie să fie prezenți în sală, și ne va fi extrem de greu. Sunt convins că, deși sunt departe de noi, vor continua să ne susțină de la televizor”, a spus Dan Fleșeriu.

Înaintea competiției, primarul Sibiului, Astrid Fodor, a transmis un mesaj video sportivilor BC CSU Sibiu:

”Mă bucur că încep meciurile din Cupa României și doresc să urez echipei BC CSU Sibiu mult succes și sunt convinsă că acest echipament pe care îl vor purta în acest sezon le va aduce noroc și vor câștiga Cupa României. Mă bucur că Sibiul este unul dintre cele 3 orașe în care se dispută meciurile din cadrul Turneului Preliminar al Cupei României, un oraș care merită să aibă o echipă campioană la baschet. După cum știți, Primăria Sibiu este un partener cnstant, are mulți fani ai echipei, ,în cadrul aparatului de specialitate al primăriei care urmăresc meciurile și sper că, o dată cu trecerea pandemiei vom putea asista la aceste meciuri în sala de baschet. Mult succes tuturor!”, a transmis primarul municipiului Sibiu.

De asemenea, alături de baschetul românesc a fost ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, care a transmis Clubului sibian un mesaj video prin care îi încurajează întreaga suflare a baschetului românesc:

”Mă bucur foarte tare că după 8 luni de pauză, baschetul revine cu primele meciuri din Cupa României. Este un moment de satisfacție pentru toți iubitorii baschetului și pentru mine, vă mărturisesc acest lucru. Mă bucur că putem continua, că putem avea un cadru legal foarte bine reglementat care sîă ne protejeze sănătatea tuturor, stabilit împreună cu specialiști din sănătate public. Din punctul meu de vedere este și un moment în care, cu toții, putem arăta maximă responsabilitate. Iubim baschetul, iubim competiția, iubim spectacolul din teren și e foarte important ca acum, sportul să sublinieze importanța spiritului civic, al disciplinei și respectării regulilor care ne proteează existența. Am mare încredere în voi și sunt convins că veți putea avea o competiție spectaculoasă și în același timp, vă puteți proteja sănătatea voastră și a celor din jur. Vreau să vă încurajez pe toți, vă țin pumnii și vă urez succes, vă felicit pentru ambiția cu care doriți să faceți performanță și vreți să continuați competițiile chiar și în acest context dificil(..)”, a transmis ministrul Tineretului și Sportului.

Foto: BC CSU Sibiu