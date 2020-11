FOTO Sibianul Alex Bodi, reținut de DIICOT

⇓ Ascultă știrea ⇓

Alex Bodi, medieșeanul dus miercuri dimineață la audieri într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism a primit mandat de reținere din partea procurorilor DIICOT Craiova. Acesta este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi şantaj, într-un dosar în care mai mulţi interlopi sunt acuzaţi că recrutau tinere pentru prostituţie prin metoda ‘loverboy’.

Potrivit unor surse judiciare, Alex Bodi a recrutat mai multe tinere pe care le-a obligat să se prostitueze, el fiind acuzat şi de o infracţiune de şantaj.

La intrarea în sediul DIICOT Craiova, avocatul fostului soț al Biancăi Drăgușanu a susținut că Alex Bodi nu este vinovat de niciuna dintre acuzații și că adevărul va ieși la suprafață.

Săltat de dimineață, alături de Adrian Tâmplaru

Miercuri dimineață, procurorii DIICOT au descins la 23 de adrese din opt județe – Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea. Obiectivul fiind destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane și proxenetism. Rețeaua era condusă de locotenentul unui interlop celebru, arată DIICOT.

Fetele racolate de interlopi erau puse să se prostitueze în cluburi de noapte, unele dintre ele fiind violate, iar altele, vândute.

Joi, Alex Bodi va fi prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Bianca Drăgușanu îl consideră nevinovat pe fostul său soț

Deși între ei au existat numeroase episoade violente și au ajuns de multe ori la poliție, în mod surprinzător, Bianca Drăgușanu îl consideră nevinovat pe fostul său soț. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, blondina a făcut primele declarații, la scurt timp după ce Alex Bodi a fost ridicat de DIICOT.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși OK din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură că va fi bine. Atât am de declarat”, ne-a mărturisit Bianca, conform cancan.ro