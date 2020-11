Starea de sănătate a Prefectului de Sibiu infectat cu coronavirus – „Mă simt destul de bine”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Mircea Crețu, Prefectul județului Sibiu, a fost confirmat cu coronavirus luni, 2 noiembrie. Este în continuare izolat la domiciliu și spune că se simte destul de bine.

Mircea Crețu a avut câteva dintre simtomele specifice infecției cu coronavirus ”Mi-am pierdut mirosul, am făcut și ceva febră, am transpirat în câteva nopți foarte abundent. M-au durut mușchii destul de tare, asemăn durerea cu o mușcătură de câine, probabil. Dar, în general, am fost destul de bine, nu am avut nevoie de spitalizare”, spune prefectul.

Mircea Crețu încă nu știe cum și unde s-a infectat. ”Nu îmi pot da seama de unde am luat virusul. A purtat mască cu rigurozitate, am dat-o jos ca să beau apă sau să mănânc ceva. Mi-am spălat mereu și mi-am dezinfectat mâinile. Nu îmi dau seama…poate de pe hârtii, acte, nu știu…”

Mircea Crețu spune că acum se simte mult mai bine, iar de luni, 16 noiembrie, când expiră termenul de 14 zile de izolare, va reveni la muncă. Face însă încă o dată un apel către sibieni să respecte regulile de protecție împotriva infectării cu coronavirus. ”Ține de noi să reducem rata de infectare, să dăm un exemplu. Cum am ajuns în top cu infectările, putem arăta că ne descurcăm și să le combatem. Să purtăm masca, să ne dezinfectăm pe mâini, să nu ducem mâinile la față înainte de a le dezinfecta, și cel mai important, să limităm întâlnirile. Să nu mai interacționăm unii cu alții o perioadă”, este apelul lui Mircea Crețu.