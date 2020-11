Studenții la medicină voluntari în pandemie – Primesc 2.500 de lei, cazare, diurnă și masă

⇓ Ascultă știrea ⇓

Studenții la Medicină ar putea fi luați parteneri în combaterea pandemiei de COVID-19, potrivit unei ordonanțe de urgență, citite, joi, în primă lectură. Cei care acceptă să vină să lucreze în spitale vor primi 2.500 de lei lunar, masă și cazare, plus diurnă.

„Ordonanța care a fost în prima lectură prevede acordarea dreptului de liberă practică temporar medicilor absolvenți ai facultăților de Medicină, medicilor rezidenți, indiferent de anul de pregătire în rezidențiat pe durata a situației cu care ne confruntăm, a pandemiei cu SARS-CoV-2, astfel încât ei să poată să lucreze sub supraveghere în spitale și să asigure în secțiile în care sunt îngrijiți pacienții care suferă de COVID-19”, a spus secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, anunță Mediafax.

De asemenea, se dorește organizarea unui program de voluntariat, în care studenții la medicină, indiferent de anul de studiu, să poată participa la procesul de îngrijire a bolnavilor pe bază de voluntariat.

„Vor fi repartizați și vor semna contracte de voluntariat cu inspectoratele pentru situații de urgență din județele unde vor fi repartizați și vor lucra în județele respective sub coordonarea unei persoane desemnate de unitatea sanitară. La fiecare lună se așteaptă o activitate de aproximativ 120 de ore”, mi spus rdt.

Potrivit ordonanței, la sfârșitul fiecărei luni studentul va primi un 2.500 de lei. Cei care vin din alte localități decât centrele universitare unde studiază vor primi diurnă, plus cazarea și masa gratuite din partea autorităților sau a unității sanitare unde vor activa.

„Cred că acestea sunt măsuri extrem de importante pentru noi, astfel încât să creștem capacitatea sistemului. Studenții vor ajuta ca personal mediu, vor lucra alături de asistenți, alături de medici”, precizat Arafat.

În primă fază se țintește recrutarea aproximativ 3.000 de voluntari din totalul de 20.000.