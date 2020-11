⇓ Ascultă știrea ⇓

Restricțiile impuse de autorități și noile schimbări legislative în contextul pandemiei de coronavirus ridică numeroase semne de întrebare pentru jucătorii din domeniul imobiliar, indiferent dacă se află de partea cererii sau a ofertei.

Din păcate, din cauza fricii pe fondul situaţiei actuale, oamenii caută diverse motive să nu cumpere, să nu vândă, să nu închirieze, contrar planului stabilit iniţial. „Deciziile bune trebuie să fie bazate pe date concrete, iar rapoartele economice actuale arată mai bine decât estimările apocaliptice anunțate la începutul pandemiei de așa zișii experți”, explică Silviu Marin, manager vânzări New Concept Living.“Poveştile legate de criza economică nu sunt fondate.În timp ce omul de rând aşteaptă să scadă preţurile imobilelor, piața imobiliară din Ardeal întregistrează majorări seminificative”continuă acesta.

Prețurile locuințelor nu au scăzut

Prețurile pentru locuințe nu au suferit modificări importante pe parcursul acestui an în principalele orașe din România. Nici Sibiul nu face, astfel, excepţie. “Contextul actual global nu a dezechilibrat piaţa imobiliară din Sibiu. Aici numărul tranzacţiilor imobiliare a crescut în ultimele luni, iar orașul rămâne o piață atractivă pentru persoanele din afara țării. Faptul că doar în Dealul Dăii în acest an se construiesc în paralel două cartiere rezidențiale, cartierul Bavaria și cartierul dezvoltat de Zorabia, este un exemplu în acest sens. Doar în acest an, prețurile din aceste două cartiere au crescut cu 20%”, spune reprezentantul celei mai mari agenții imobiliare din oraș.

Numărul de cumpărători străini s-a dublat în 2020

Analizele si statisticile realizate in mediul online susțin același lucru.“În prezent, websiteul nostru este vizitat în proporție de 15% de oameni din afara țării. Acest procent era de maxim 5% înainte de pandemie. În cadrul companiei am creat un departament de vorbitori de germană tocmai pentru a putea servi și acest clienți, care vin în număr tot mai mare.Clienții străini au așteptări și bugete mai mari, astfel că prin tranzacțiile lor valoarea medie/tranzacție în Sibiu a crescut de la 45,000 euro la 70,000 euro.”, a declarat reprezentantul New Concept Living.

Numărul de companii străine care inițiază proiecte imobiliare în Sibiu este mai mare decât a fost vreodată

Contrar așteptărilor și preconizărilor, dezvoltările imobiliare nu s-au oprit, spun cei care activează în domeniul imobiliar. “Astăzi investitorii care până de curând erau focusați doar pe București, aleg Sibiul. Companii de dezvoltări imobiliare din Germania aleg să investească în Sibiu și Cluj. Anul viitor doar compania New Concept Living va implementa proiecte imobiliare pentru 6 companii din afara Sibiului. Firește că pe lângă aceaste companii, sunt și multe altele. Nu avem voie să uităm nici de jucătorii imobiliari locali, care au continuat dezvoltarea proiectelor în toată această perioadă.’

Singurul sector afectat este piața birourilor de închiriat

40% din angajații care în 2019 lucrau la biroul unei companii astăzi au home office. Această situație va rămâne permanentă. La nivel Mondial, marile companii își reorganizează procedurile și modul de lucru pentru a implementa în procent cât mai mare munca de acasă. “Desigur că acest lucru a impactat chiriile spațiilor de birouri. Observând această scădere, mulți constructori care urmau să construiască clădiri de birouri fac acum schimbare de destinație și migrează spre sectorul rezidențial.”