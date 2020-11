Medic sibian de la Urgență – ”Trebuie luat în calcul faptul că la ATI și la UPU nu vin doar cazuri Covid”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cotizo Draia, unul din cei mai vechi medici de la Urgența Spitalului Județean Sibiu, face un apel public, pe pagina sa de Facebook, pentru dotări mai bune pentru pacienții sibieni. El atrage atenția că pe lângă cei infectați cu coronavirus de serviciile din Urgență și chiar cele din ATI au nevoie și alți bolnavi, cu alt gen de afecțiuni sau cei care au trecut print-o operație.

”În Sibiu oamenii mor de Coronavirus pentru că nu mai avem locuri pe secția ATI (Anestezie Terapie Intensivă).

➡️Nu avem ventilatoare suficiente, nu avem paturi suficiente pentru numărul mare de pacienți Covid care vin zilnic, dar, chiar dacă am avea, stația de oxigen nu poate asigura un debit corespunzător pentru un număr mai mare de pacienți decât cel existent și nu am avea nici personal medical suficient.

➡️Trebuie luat în calcul faptul că La ATI și la UPU (Unitatea Primiri Urgențe) nu vin doar cazuri Covid. Vin pacienți care suferă de diferite boli grave, politraumatisme prin accidente rutiere, accidente vasculare-cerebrale, cardiaci etc. În plus, la ATI ajung și pacienții care ies din operație, pentru recuperare.

❗️Deși se cunoșteau aceste realități încă din primăvară, de la izbucnirea pandemiei, nici Consiliul Județean Sibiu, în subordinea căruia se află spitalul și nici managerul spitalului sibian nu au luat măsuri pentru a extinde secția ATI și pentru a asigura dotarea corespunzătoare a acesteia.

🛑Acestea sunt problemele vitale care trebuie rezolvate urgent pentru ca noi medicii să putem salva vieți.” este postarea de pe Facebook a medicului urgentist.