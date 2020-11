Consiliul Local Sibiu a aprobat reduceri mai mari pentru persoanele juridice în anul 2020, în contextul pandemiei

⇓ Ascultă știrea ⇓

În ședința ordinară a Consiliului Local Sibiu s-a aprobat proiectul de hotărâre propus de primarul Astrid Fodor cu privire la acordarea unei noi serii de facilități fiscale pentru anul 2020 persoanelor juridice.

“Față de proiectul de hotărâre pe care l-am înaintat inițial și afișat pe site-ul sibiu.ro, am propus în ședință câteva modificări care prevăd reduceri mai mari. Am luat această decizie pentru că, pe de o parte, din analiza economică a rezultat că bugetul poate suporta acest efort financiar datorită gradului bun de încasare a veniturilor iar pe de altă parte, am considerat că o parte din banii încasați din impozitul pe venitul global provenit din economia locală este benefic să se întoarcă la cei care au generat aceste venituri, mai ales în contextul dificil în care se află firmele sibiene”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Vă prezentăm, succint, reducerile care se vor aplica pentru acest an, ca urmare a aprobării în unanimitate de către Consiliul Local a propunerilor făcute de primarul Astrid Fodor în ședință:

Reducerea cu 50% a impozitului anual pentru proprietarii/utilizatorii care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică

pentru Reducerea cu 25% a impozitului anual pentru proprietarii/utilizatorii clădirilor care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă parțial activitătea economică

pentru proprietarii/utilizatorii clădirilor care au fost obligați, potrivit legii, să-și Scutirea de la plata taxei lunare pe clădirile aflate în proprietatea Statului sau unităților administrativ teritoriale, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Important! Aceste facilități fiscale se acordă la cerere, celor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în procedura aprobată de Consiliul Local Sibiu în ședința din data de 19.11.2020:

https://www.sibiu.ro/images/uploads/comunicate/2020_-_Procedura_reducere_impozit_cladiri_pandemie.pdf