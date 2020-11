Surse – Vicențiu Săceleanu dorit la șefia Spitalului Județean Sibiu – ”Sunt doar zvonuri”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Demisia din Consiliul Județean a medicului Vicențiu Săceleanu a uimit prin faptul că a venit foarte repede după investire și înaintea primei ședințe de consiliu local. Surse spun că decizia a venit ca urmarea faptului că neurochirurgul este dorit în funcția de manager al Spitalului Județean Sibiu.

Vicențiu Săceleanu spune însă că nu este nimic adevărat și că totul este un zvon. ”Nu este adevărat. Nu mă interesează o astfel de funcție. Exclus. Eu sunt medic și vreau să îmi văd de secția mea, de pacienți. Dacă aș face asta ar însemna să nu îmi mai fac meseria. Țin prea mult la ceea ce fac”, a declarat Vicențiu Săceleanu pentru Ora de Sibiu.

Cât despre demisia din Consiliul Local, medicul a spus că a fost o decizie de conștiință medicală. ”Este adevărat că atunci când am candidat era pandemie, dar nu era situația de acum. Acum am simțit că trebuie să fiu în spital, un lider trebuie să fie în mijlocul echipei. Noi acum, nu situația de la neurologie (n.r. zeci de medici și pacienți au fost infectați cu coronavirus) am preluat cazurile grave. Nu puteam să nu fiu lângă pacienți să nu venim în ajutorul colegilor. Am considerat că în situația actuală sunt mai util în spital”, a spus Vicențiu Săceleanu, șeful secției neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean Sibiu.