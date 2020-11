Saloanele de înfrumusețare din Sibiu, afectate de carantină – „Abia facem banii de chirie”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pandemia de coronavirus a schimbat viața oamenilor din întreaga lume. Multe dintre lucrurile obișnuite, cum ar fi antrenamentul în sala de sport, o plimbare în parc și o vizită la coafor, nu mai sunt disponibile.

Multe persoane au rămas fără muncă și mijloace de trai din cauza restricțiilor impuse, inclusiv maeștrii de la saloanele de înfrumusețare. Cu toate acestea, unii dintre ei continuă să-și desfășoare activitatea, însă se descurcă destul de greu. Majoritatea spun că se descurcă destul de greu, costurile sunt tot mai mare, iar clientela este mult mai redusă.

„Merge foarte rău. Numărul clientelor mi-au scăzut la mai puțin de jumătate față de luna precedentă, în ziua în care s-a anunțat că de luni intrăm în carantină, multe cliente au anulat pe motiv că le e frică că le oprește poliția pe stradă și venitul la salon nu e un motiv, iar săptămâna asta nu a sunat deloc telefonul pentru programări.”, spune Arabia, tehnician de manichiură din Sibiu.

La început, saloanele au fost forțate să suspende activitatea, iar apoi au fost nevoite să se adapteze, deoarece în timpul carantinei s-au schimbat și clienții. Închiderea saloanelor de înfrumusețare în timpul pandemiei de coronavirus a devenit o adevărată provocare. COVID-19 nu a descurajat oamenii să-și dorească să fie frumoși, așa că mulți, după ce au pierdut posibilitatea de a ajunge la salon, au decis să facă o manichiură și să-și vopsească singuri părul.

„Volumul de muncă a scăzut din cauza fricilor. Una este Covid-ul și alta e poliția. Din 15 mai până în 1 iulie nu a fost clientă la care sa nu fiu nevoită să repar ce a făcut în starea de urgență. Pe lângă asta sunt foarte multe porgramări anulate din cauza clientelor care sunt depistate pozitiv. Am fost nevoiți să nu modificăm prețurile pentru că o parte din cliente sunt în șomaj sau nu stau financiar foarte bine, dar costurile noastre au crescut, am achiziționat mai multe măști, mai multe mănuși, dezinfectant. De când a început carantina la Sibiu, a scăzut clientela cu aproximativ 45%. „, spune Andreea, coafeză din Sibiu.

Și segmentul de cosmetică și îngrijire corporală a suferit destul de mult. Clientele sunt mai puține și vin mai rar.

„Ca și procent pe mine m-a afectat foarte mult. Am și redus prețurile cu aproximativ 15% când am revenit la muncă din starea de urgență. Sunt foarte multe persoane care nu mai vin. Undeva la 20-25% față de activitatea din aceeași perioadă a anului trecut. Unele în loc să vină la 3 săptămâni, vin la câte 6 săptămâni, sau chiar 8. Multe cliente prefera să economisească și să nu cheltuie banii, ca să fie preventive. Mai vin la tratamente faciale doamnele mai în vârstă, pensionarele care nu renunță la răsfăț. Abia fac banii de chirie. Luna asta am fost 3 zile la cabinet ca am avut cliente, și atunci câte una sau maxim trei programări toată ziua. Sperăm să revenim cât mai repede la normal. „, spune Valentina, cosmeticiană din Sibiu.

Odată cu instituirea carantinei în Municipiul Sibiu, clientele au început să fie speriate de filtrele de poliție și să anuleze programările de frica amenzii. O mare dilemă în acest sens, deoarece activitatea saloanelor de înfrumusețare este permisă pe perioada carantinei, însă clienții nu știu ce motiv să treacă în declarația pe proprie răspundere.

„Numărul clientelor este mai scăzut, dar cu puțin. În schimb nu mai vin cu aceeași frecvență. Dacă înainte veneau la 3-4 săptămâni, acum poate vin la 4-6 săptămâni, sau chiar mai mult dacă intră în izolare, iar asta afectează volumul de lucru și automat veniturile. Clientele sunt bulversate. Aud tot felul de informații false. Mă întreabă mereu dacă mai sunt deschise saloanele sau nu.”, spune Alexandra, un Make-up Artist-Cosmetician din Sibiu.